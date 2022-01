DS 4 diesel

Il suv compatto DS presenta proporzioni inedite ed il rapporto corpo/ruote di grande diametro (tra cui una versione da 20" con inserti aerodinamici) deriva dal concept DS Aero Sport Lounge che garantisce un design dalla forte personalità. Le maniglie delle portiere a scomparsa sono abbinate alle superfici scolpite sui fianchi, che conferiscono alla vettura un look riconoscibile. La gamma è declinata su tre diverse caratterizzazioni: Sportiva, Elegante e Avventura, a ciascuna della quale fanno riferimento particolari varianti di carrozzeria con specifiche configurazioni e differenti allestimenti. In termini di connettività DS ha scelto di offrire di serie, già a partire dall’allestimento centrale, soluzioni pensate per evitare che il conducente distolga lo sguardo dalla strada come l'extended head-up display, l'infotainment con touch screen da 10" totalmente riprogettato ed il riconoscimento vocale e gestuale con assistente personale. Nel dettaglio la DS 4 BlueHdi 130 Automatico Performance Line+ è lunga 440 cm, larga 187 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 430 a 1.240 litri. Nella versione BlueHDi 130 Automatico Performance Line+ costa 38.250 euro con motore a gasolio di 1.499 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 53 litri. Le emissioni di CO2 sono di 144 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 208 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.414 kg.

Per saperne di più clicca sul listino