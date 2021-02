DS 4, una formula nuova per la media premium del brand di Stellantis

Numerose novità introdotte anche nell’abitacolo

L'allestimento interno della nuova DS 4 è stato studiato con inedite soluzioni come la mascherature delle bocchette di aerazione e i diversi comandi secondari con l’obiettivo di rendere più pulite le superfici. I comandi del climatizzatore DS Air con specifiche PM2.5 sono del tutto inediti, così come l'infotainment connesso DS Iris System gestito anche con comandi vocali oltre che gestuali con il display DS Smart Touch: il nuovo sistema prevede degli aggiornamenti online, widget personalizzati e profili utente dedicati per avvicinare sempre di più l’utilizzo a quella degli smartphone e dei tablet.

Disponibile l’head up display a realtà aumentata

È stato, inoltre, introdotto il DS Extended Head Up Display con una diagonale di 21 pollici e la realtà aumentata. DS è anche da sempre portatore di finiture ricercate, tanto che per la DS 4 ritroviamo non solo la pelle, ma anche Alcantara, legno e carbonio con lavorazioni artigianali. Sono in aggiuntadisponibili numerosi accessori particolarmente di livello per il settore di riferimento della vettura come i sedili climatizzati oltre che con funzione di massaggio, degli abbinamenti bicolore dei pellami utilizzati e non poteva mancare anche l'impianto audio Focal Electra da 690 Watt con 14 diffusori.

Motore di punta il plug in da 225 cv e 50 km in Ev

La piattaforma modulare EMP2 ha consentito di mettere a disposizione dei progettisti per la DS 4 i più recenti powertrain del gruppo Psa. La nuova media, infatti, debutta da subito anche nella versione E-Tense con powertrain plug-in hybrid da 225 cv sia pure a trazione anteriore, in grado di garantire fino a 50 km di autonomia elettrica. A cui si aggiungono poi le classiche motorizzazioni termiche sia a benzina con il 1.200 cc PureTech da 130 cv o il 1.600 cc PureTech da 180 cv che il turbodiesel 1.500 ccBlueHDi da 130 cv. Tutte le varianti della DS 4 sono abbinate soltanto al cambio automatico a 8 marce.

Un pacchetto di Adas completo di Night Vision

Dal punto di vista della sicurezza, la nuova DS 4 fa un passo in avanti ulteriore portando al debutto il DS Drive Assist 2.0: si tratta di un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida di livello 2 che utilizzano sia il radar che le telecamere di bordo per gestire anche la velocità in curva e soprattutto le fasi di sorpasso. Gli stessi sensori sono inoltre utilizzati per il sistema DS Night Vision che garantisce il rilevamento di pericoli in avvicinamento fino a 200 metri di distanza e l’altro sistema il DS Active Scan Suspension in grado di ottimizzare l'assetto sulla base delle condizioni della strada che si percorre al momento.