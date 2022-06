DS 4 quando il design incontra la tecnologia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

DS 4 stupisce per le proporzioni imponenti, il fascino carismatico e le sue linee dinamiche e rappresenta un potente mix di design e tecnologia.



Il suo design usa il linguaggio della fluidità, per avvolgere le linee nette che definiscono una personalità in grado di resistere al passare del tempo.



Le maniglie a scomparsa sono un’autentica firma DS Automobiles, così come i raffinati proiettori DS MATRIX LED VISION che accompagnano le luci diurne estese, per un totale di 98 LED. L'apertura delle portiere mostra l’esclusiva interpretazione del concetto di sofisticata tecnologia voluto dal brand DS.



Differenti soluzioni si prestano a una originale re-interpretazione della tradizionale plancia. Ne sono un esempio le bocchette centrali della climatizzazione abilmente occultate, oppure i comandi laterali spostati in prossimità del finestrino.



Perfettamente integrato nel cruscotto, l’aeratore invisibile del sistema DS AIR è discreto ma efficiente. Grazie alla sua compattezza apporta fluidità al design della plancia.



Tutte le innovazioni tecnologiche sono perfettamente integrate con il design degli ambienti interni; ciò amplifica la serenità dell’atmosfera a bordo.



Il sistema di infotainment è d'avanguardia: DS IRIS SYSTEM e DS SMART TOUCH consentono a DS 4 di essere comandata dalla voce del guidatore, oppure dai suoi gesti, fornendo un’esaustiva multimedialità e proiettando le informazioni essenziali per la guida direttamente sul parabrezza tramite il DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY.



In sostituzione della tradizionale leva del cambio, il selettore DS E-TOGGLE, particolarmente discreto e innovativo, ne enfatizza l’eleganza tecnologica.



Le nuove tecnologie proposte da DS 4 convivono con la raffinatezza dei materiali che firmano l’abitacolo, esibendo iconiche lavorazioni. Lo dimostrano i sedili in pelle con lavorazione a braccialetto d’orologio, ora anche ventilati e massaggianti.



Grazie al DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, le sospensioni attive che si regolano singolarmente in maniera autonoma, seguendo le informazioni che provengono dalla telecamera sul parabrezza. Inoltre, con il DS NIGHT VISION, sistema infrarosso di visione notturna, DS 4 riesce a rilevare persone oppure animali sulla strada, prima ancora che la luce dei potenti fari a matrice di led possano illuminarla.



La possibilità di scegliere tra le tradizionali propulsioni benzina da 130 CV oppure 180 CV, il Diesel da 130 CV, oppure l’ibrido Plug-in da 225 CV con cui percorrere fino a 54 km in elettrico, completano il sofisticato profilo di DS 4.



DS 4 è disponibile in tutti in DS STORE per un esclusivo test drive per provare le eccezionali qualità di guida e il comfort unico, anche giovedì 23 Giugno con un'apertura serale straordinaria.