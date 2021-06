DS 4, quanto costa e come è fatta la berlina compatta del brand premium francese

Motori benzina, diesel ma anche plug-in



La piattaforma modulare ha permesso di integrare i più recenti powertrain sia termici che elettrificati: la DS 4 debutta da subito nella versione E-Tense con meccanica plug-in hybrid da 225 cv a trazione anteriore, capace di garantire fino a 50 km di autonomia elettrica. Accanto alla motorizzazione green si ritrovano i classici benzina 1.200 e 1.600 cc PureTech da 130 e 180 cv e il 1.500 cc BlueHDi da 130 cv, abbinati soltanto al automatico a 8 marce.



Un completo pacchetto di sistemi di sicurezza



Dal punto di vista della sicurezza, la DS 4 compie un ulteriore passo avanti portando al debutto il DS Drive Assist 2.0, un pacchetto di Adas di livello 2 che sfrutta radar e telecamere di bordo per gestire anche la velocità in curva e le fasi di sorpasso. Gli stessi sensori vengono inoltre utilizzati per il DS Night Vision, che garantisce il rilevamento di pericoli fino a 200 metri di distanza e il DS Active Scan Suspension che è in grandi si gestir l’assetto in base alle condizioni della strada prima che venga effettivamente percorsa dalla vettura



Prezzi di listino e raccolta ordini aperta



I prezzi di listino della nuova DS 4 partono da 30.250 euro per la versione Business PureTech 130 automatico, ma è previsto per il lancio la possibilità di acquistare una DS 4 Business BlueHDi 130 automatico con equipaggiamento completo e tecnologia d'avanguardia a 29.500 euro o con una rata da 199 euro al mese per 36 mesi che permetterà con lo stesso importo, di scegliere tra i motori termici benzina e diesel e la versione più geen E-Tense Plug-In.