Sin dalla sua creazione il marchio Ds si è sempre distinto per lo stile e l'originalità. Soluzioni che vengono riproposte anche sul suv della casa francese Ds 7 Crossback: quando si accende l'auto, i moduli a Led dei gruppi ottici anteriori s'illuminano di viola e ruotano di 180°. La firma luminosa Ds, elemento identificativo per il marchio, è sottolineata anche dalle luci diurne, disposte verticalmente e disegnate come dei “punti perla”, abbinate agli indicatori di direzione a scorrimento. Frontalmente la forma esagonale della calandra, con il monogramma Ds al centro, profila un'inedita griglia sfaccettata come un diamante. L'avanguardia si ritrova anche all'interno, con due display da 12'' dedicati alla navigazione e all'interfaccia multimediale il primo, personalizzabile e dedicato al quadro strumenti digitale il secondo. Ds7 Crossback è anche la Ds più tecnologica Grazie all'adozione dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida. Ds 7 Crossback è disponibile anche in versione ibrida plug-in E-Tense con trazione integrale. Nel dettaglio la Ds 7 Crossback E-Tense 4x4 Business è una suv 5 porte 5 posti della DS lunga 460 cm, larga 191 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 555 a 1.752 litri. Nella versione E-Tense 4x4 Business costa 52.700 € con motore a ibrida plug in di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 147 kW/300 cavalli ed una coppia massima di 520 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 43 litri. Le emissioni di CO2 sono di 39 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 235 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.825 kg.



