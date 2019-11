Ds 7 Crossback E-Tense: abbiamo provato la prima ibrida plug-in del marchio premium di Psa

Nella modalità di guida elettrico raggiunge una velocità massima di 135 km/h e a questa si aggiungono altre configurazioni: ibrido, sport e 4 ruote motrici.



Agevolazioni e tempi di ricarica

Grazie alle batterie, la versione elettrificata propone una differenza fondamentale rispetto a un modello benzina o Diesel: la possibilità di recuperare energia in decelerazione. Questa scelta si rivela efficace, poiché le piattaforme sono state studiate per ospitare sin dall'origine le motorizzazioni elettriche, senza compromessi sulla spaziosità a bordo. Si tratta inoltre di una soluzione che anticipa le nuove normative, per offrire ai clienti Ds Automobiles libero accesso al centro delle città che decidono di impedire l'accesso ai motori a combustione interna.

L'ibrido ricaricabile DS 7 permette di fare un pieno di energia della batteria da 0 a 100% su una specifica wallbox da 32A in due ore. La batteria si ricarica anche durante la guida, grazie a un sistema evoluto di rigenerazione dell'energia, che ha permesso a Ds di conquistare diversi titoli in Formula E, non ultimo il costruttori nell'ultima stagione.



Sistemi di assistenza alla guida

Ds 7 Crossback E-Tense 4x4 propone DS Connected Pilot, guida autonoma di livello 2, il parcheggio automatico(disponibile dal secondo semestre 2020) e il Ds Safety, che riunisce tutti gli elementi di sicurezza necessari alla guida odierna.



Prova su strada: come va la prima ibrida Ds

Abbiamo guidato per le strade intorno a Parigi la prima ibrida ricaricabile di casa Ds. Il peso, sono circa 1800 kg, si sente poco in partenza grazie alla presenza dell'elettrico che dà la spinta iniziale colmando il gap del motore termico. La progressione della potenza è fluida e progressiva e anche la rapportatura del cambio automatico è buona. Cambiando le modalità di guida cambia anche la risposta del motore, più parca in eco e “spinta” in sport. Anche nelle lunghe percorrenze in autostrada, si viaggia comodi e l'insonorizzazione è ben curata.

Il prezzo di listino parte da circa circa 51mila euro e l'arrivo nei concessionari è previsto per il mese di febbraio.