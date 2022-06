DS 7 è arrivato il momento del restyling. Il lancio è previsto subito dopo l'estate

Ascolta la versione audio dell'articolo

La DS7, cinque anni dopo, si rilancia per continuare ad essere il modello di punta del brand del lusso alla francese. Le modifiche estetiche sottolineano la nuova personalità della vettura che si presenta con una modernizzazione che di concentra soprattutto nel frontale che si avvicina di molto a quella alla sorellina minore la DS 4. All'interno aumenta la qualità artigianale dei rivestimenti. Infine è stata rivista la gamma motori: oltre ad un diesel, ci sono tre varianti plug-in a cui si aggiunge il motore diesel.

Debutta il DS Pixel Led Vision 3.0

La DS 7 model year 2022 fa un ulteriore balzo in avanti in quanto a raffinatezza dei proiettori. I gruppi ottici principali, sempre a tre elementi, perdono il meccanismo di rotazione ma guadagnano una nuova tecnologia a matrice di Led e sono rinominati DS Pixel Led Vision 3.0 e hanno un fascio luminoso più potente e regolare, con una portata degli abbaglianti aumentata fino a 380 metri. L’elemento più esterno, l’abbagliante, è composto da 84 Led per una gestione dell’illuminazione che è più precisa.

Le caratteristiche delle nuove luci diurne della DS7

Trentatré Led per lato sono coperti da una superficie in policarbonato trasparente che viene colorata nella stessa tinta della carrozzeria nel lato interno e poi lavorata a laser per rimuovere la vernice e creare una sorta di effetto velo che gioca con la tridimensionalità delle forme. Dietro, anche il portellone è completamente nuovo. In questo modo sorgono delle inedite linee in rilievo alla base del lunotto a dare più movimento e i gruppi ottici cambiano nella forma e nella struttura interna brunita. In mezzo ai fari, non c'è più la scritta Crossback, ma nome del brand, DS Automobiles.

Debutta il nuovo schermo diagolane da 12 pollici

Ci sono nuovi disegni per i cerchi in lega che vanno da 18 a 21 pollici. Questi ultimi destinati alla nuova variante ad alte prestazioni E-Tense 4x4 360 che in più ha tanti dettagli in nero opaco anziché cromato, a cominciare proprio dai loghi. Le dimensioni generali, infine, parlano di un suv lungo 4,59 metri, alto 1,62 metri e largo 1,90 metri.Oltre che in un dettaglio importante come lo schermo centrale che ora prevede una diagonale da 12 pollici, mentre in generale l’impostazione degli interni non cambia.

Interni sempre più raffinati anche per le sportive

Ciò che invece è aumentata è la cura per quanto riguarda la realizzazione dell’abitacolo. Come ci si aspetterebbe da una casa di moda parigina, è possibile scegliere tra numerose tipologie di rivestimenti e materiali. La più raffinata versione Opera, ad esempio, offre due colori di pelle Nappa, rifinite con linee in rilievo ottenute tramite goffratura. Particolari sono le impunture che riproducono l’effetto di un filo di perle. Le versioni sportive Performance Line si riconoscono dal tessuto in microfibra di Alcantara, mentre l’allestimento Bastille da una trattamento che riproduce la pelle dei pesci.