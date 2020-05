Ds Automobiles: l’elettrificazione al centro della strategia Il marchio di lusso francese è stato tra i primi team partecipare al campionato di Formula E adottando gli sviluppi anche alle auto di serie della gamma E-Tense. di Giulia Paganoni

L'elettrificazione al centro. Il marchio premium Ds (appartenente al gruppo Psa) è sempre stato orientato verso una strategia a energia. Questo lavoro, iniziato nel 2014, ha permesso di elettrificare l'intera gamma già dal 2019 oltre che raggiugnere la vittoria del titolo costruttori e piloti nel campionato elettrico di Formula E.

Le auto della gamma nate dal motorsport.

L'elettrificazione progettata da Ds Automobiles porta una nuova visione della performance, dello stile, dell'adrenalina alla guida e dello sviluppo sostenibile. Dal 2019 la gamma elettrica comprende il crossover Ds3 Crossback E-Tense, il primo modello 100% elettrico del suo segmento con 320 Km di autonomia (ciclo Wltp) e Ds7 Crossback E-Tense 4x4, ibrido ricaricabile da 300 cavalli e 50 Km di autonomia nella modalità a emissioni zero (ciclo Wltp).

Un impegno che attinge dalle conoscenze maturate nel motorsport, in qualità di primo brand premium a partecipare al campionato di Formula E. Grazie ai regolamenti che hanno anticipato le tecnologie utilizzabili sulle monoposto rispetto a quelle utilizzabili sulle vetture di serie, come la batteria da 900 Volt, la Formula E ha permesso una grande accelerazione nella ricerca e sviluppo di un mondo tecnologico in piena evoluzione.



Primati ed evoluzione delle tecnologie elettriche.

Ds è stato uno dei primi marchi a cimentarsi nel campionato di Formula E. Attualmente il team Ds Tetcheetah e il pilota Jean- Éric Vergne detengono il titolo costruttori e piloti.

L'esperienza acquisita a partire dalla prima vittoria nel 2016 ha permesso di scegliere le migliori opzioni per ciascuno dei suoi modelli di serie in termini di architetture tecnologiche: numero di rapporti, tipo di motorizzazione, equilibrio tra coppia e potenza, per fare qualche esempio. Se i componenti tra una monoposto e una vettura di serie sono differenti, l'architettura e il progetto sono assolutamente gli stessi e la Formula E rimane sempre un passo avanti per contribuire allo sviluppo della gamma E-Tense.

Il trasferimento di tecnologia va comunque al di là della scelta dell'architettura; la forza del team di Formula E consiste nell'aver progettato uno dei migliori software di gestione dell'energia tra tutti i concorrenti del campionato di monoposto elettriche. Se il motore e l'inverter sono i componenti al centro del sistema, la differenza rispetto alla concorrenza gioca proprio nel software che li gestisce.

Queste soluzioni, sviluppate in continuazione durante la stagione sportiva, offrono un'esperienza totalmente applicabile alla gestione dell'energia delle vetture di serie, che siano 100% elettriche o ibrido Plug-In, quello ricaricabile alla spina.



Competitività elettrica di Ds. Non solo in pista.

Ds3 Crossbak E-Tense, in una versione strettamente di serie, si è misurata anche nel motorsport. Ha preso parte, infatti, all'eRallye di Monte-Carlo, la prova più prestigiosa tra i Rallyes riservati alle vetture elettriche, imponendosi nella categoria “efficienza” con il record di 9,55 kWh/100 Km, rimasto ineguagliato per tutte le 12 manches della stagione internazionale. Una grande prova delle sue qualità in una gara dove c'era un confronto diretto con la concorrenza in condizioni assolutamente identiche per ogni partecipante.

Oltre ai modelli già disponibili, la gamma elettrificata continua a svilupparsi con l'arrivo, accompagnato da diverse motorizzazioni ibride ricaricabili, di Ds9. Al tempo stesso, il team Ds Techeetah prosegue con lo sviluppo della monoposto Ds E-Tense Fe20, attualmente in testa alle classifiche costruttori e piloti della stagione numero sei (2019/2020), con Antonio Felix da Costa, in attesa della ripresa delle competizioni.