DS Automobiles nuovo sponsor del golf italiano in vista della Ryder Cup 2023

Il Golf italiano rilancia il cammino verso la Ryder Cup 2023 grazie al supporto dello sponsor DS Automobiles insieme per il green che per i prossimi tre anni vedrà insieme la Federazione italiana e il brand automobilistico. Un accordo all’insegna dell’eco-sostenibilità come un fil rouge che unisce l’impegno della Fig per il rispetto del territorio e l’attenzione all’ambiente di DS Automobiles attraverso la gamma E-Tense.

Open d’Italia e non solo

Dunque DS Automobiles oltre ad essere main partner della Federazione Italiana Golf, sarà anche - in accordo con l’official advisor, Infront - title sponsor dell'Open d’Italia, la cui 78/a edizione andrà in scena dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) sul rinnovato percorso di gara che ospiterà la sfida Europa-Stati Uniti nel 2023. DS Automobiles sarà inoltre main sponsor dell’Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG giunto alla 15/a edizione e main Sponsor anche dei prossimi eventi itineranti “Road to Rome 2023”, il percorso di avvicinamento all’appuntamento più atteso del golf a livello mondiale.

Italian Pro Tour

La 15/a stagione dell'Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, sarà caratterizzata da otto appuntamenti lungo lo Stivale nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2023. La stagione quest'anno è partita dall’Abruzzo con il Campionato Nazionale Open, la gara più longeva del golf tricolore (vinta da Jacopo Vecchi Fossa) che ha festeggiato il traguardo delle 81 edizioni al Miglianico Golf & Country Club di Miglianico (Chieti). Circolo che, dal 22 al 24 aprile, ospiterà anche l'Abruzzo Alps Open, secondo evento dell'Italian Pro Tour 2021 e terza tappa stagionale dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo del golf maschile. Un appuntamento che precederà l'Antognolla Alps Open presented by +energia, in scena una settimana più tardi (dal 28 al 30) all'Antognolla Golf di San Giovanni del Pantano (Perugia), in Umbria. Dopo un break di 45 giorni l'Italian Pro Tour tornerà protagonista, dal 16 al 18 giugno, con il Memorial Giorgio Bordoni presented by AON alla Pinetina Golf Club di Appiano Gentile (Como), in Lombardia. Poi, dal 15 al 17 luglio, sarà il turno del Roma Alps Letas Open, uno show che, al Golf Club Parco de' Medici, nella Città Eterna, vedrà protagonisti non solo gli uomini ma anche le donne, con l'evento inserito pure nel calendario del LET Access, il secondo circuito europeo femminile. Quindi, dal 22 al 25 luglio al Golf Club Margara di Fubine Monferrato (Alessandria), in Piemonte, si giocherà l'Italian Challenge Open, gara del Challenge Tour, il secondo circuito continentale maschile. Al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), nel Lazio e nella casa del golf italiano, dal 30 settembre al 2 ottobre si disputerà il Golf Nazionale Alps Open, penultima tappa dell'Italian Pro Tour 2021. Il gran finale ci sarà dal 5 al 7 novembre con l'Italian Legends Open che vedrà in azione i campioni del golf over 50.

La Federazione

Per Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf “l’accordo pluriennale con DS Automobiles è un segnale concreto dell'appeal e del prestigio della Federazione Italiana Golf anche da un punto di vista commerciale e riveste grande importanza per la strategia della FIG. L’assegnazione della Ryder Cup - contro tutti i pronostici e grazie al supporto delle Istituzioni - è stata determinante per far compiere un ulteriore salto di qualità al golf italiano. Siamo felici che, con la collaborazione dell'Official Advisor Infront, possiamo contare sul contributo di un partner così importante come DS Automobiles con cui condividiamo il rispetto per l'ambiente. Nonostante il periodo complicato a causa del Covid-19, la FIG dimostra di proseguire il suo percorso di crescita e guarda al futuro insieme ai propri sponsor”. Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023, ha aggiunto: “La partnership tra FIG e DS Automobiles, che sarà anche Title Sponsor dell'Open d'Italia e Main Sponsor dell'Italian Pro Tour e della Road to Rome 2023, apre nuove strade nel cammino della FIG verso la Ryder Cup. Siamo già al lavoro - insieme ad Infront - per dar vita a un Open d'Italia di altissimo livello al Marco Simone Golf & Country Club, il cui completamento del percorso di gioco certifica il rispetto del cronoprogramma del Progetto Ryder Cup. Sarà un'edizione dell'Open d'Italia con in primo piano l'eco-sostenibilità e il rispetto per l'ambiente, per un golf sempre più green in sintonia con gli obiettivi di DS Automobiles”.

Il nuovo sponsor

Secondo Francesco Calcara, Managing Director, DS Automobiles Italia “cercava un territorio affine che potesse diventare un terreno di gioco dove esprimere tutto il nostro savoir-faire. DS Automobiles sarà al fianco di tutti gli appassionati di golf in questo periodo per far vivere i valori di lusso e sostenibilità che trovano la loro perfetta realizzazione nella gamma E-TENSE, composta da modelli elettrici e Plug-In Hybrid. La tecnologia, la qualità dei materiali, l'attenzione al dettaglio e la sostenibilità ambientale con cui ogni nostro modello viene progettato sono elementi che caratterizzano anche il gioco del golf. La mobilità “green” si associa immediatamente al contesto nel quale gli appassionati giocano ogni giorno. Con la nostra presenza territoriale nel mondo del golf daremo loro l'opportunità di testare l'eleganza in movimento della gamma E-TENSE di DS Automobiles”.