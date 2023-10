DS ha svelato la livrea della decima stagione di Formula E

Ascolta la versione audio dell'articolo

DS Automobiles e Penske Autosport hanno svelato la nuova livrea del team DS E-Tense FE23 che sarà al via della decima stagione del campionato mondiale per monoposto elettriche. Per il 2024 la nuova livrea riprende i colori oro e nero della passata stagione, ma prevede anche una finitura cromata per garantire un nuovo look alla vettura. Da segnalare che la prima delle gare della lunga stagione del 2024 si svolgerà a Città del Messico il prossimo 13 gennaio.

I piloti al via sono stessi della stagione scorsa

L'obiettivo del team per l’anno prossimo è di tornare nelle posizioni di vertice della classifica dopo un 2023 che è stato un pò avaro di grandi soddisfazioni. La monoposto scenderà in pista con la nuova livrea presentata nei giorni scorsi e che debutterà in occasione delle prove ufficiali pre-stagionali che si svolgeranno dal 24 al 27 di ottobre a Valencia in Spagna. Al volante, inoltre, ci saranno gli stessi piloti schierati nel 2023: Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne.

Alla DS sono alla ricerca di ulteriori successi

La nuova livrea, realizzata da Sean Bull Design, non si discosta troppo da quella dell’anno scorso e dunque sempre con la colorazione nero ed oro utilizzata da DS negli ultimi anni. Si nota, però, un maggior utilizzo dell’oro sulle parti laterali, sull’ala anteriore, col nero e l’oro che hanno invertito l’ordine dello schema previsto nell’anno scorso oltre a ricalcare il nuovo slogan inaugurato per il 2024 e cioè Hungry for more gold ovvero Affamati di maggiori successi.

La nuova livrea anticipa la decima stagione di FE

Come sempre, la presentazione della livrea è un momento cruciale sia perché rappresenta l’inizio ufficiale di una nuova avventura, ma anche perchè la sfida dei team al via è di cimentarsi in una lunga lunga stagione che li vede impegnati in giro peril mondo su tracciati per lo più cittadini, ma non soltanto. E quella 2024 è anche la seconda stagione che alla guida del team c'è un italiano Eugenio Franzetti, in qualità di responsabile del progetto DS Performance.

Non cambia il powertrain ma si lavora sul software

Lo stesso Franzetti ha poi confernato che DS insieme al partner Penske Autosport stanno lavorando duramente per garantire che la DS E-TenseFE23 non sia non solo più bella diq eulla dell'anno scorso, ma soprattutto anche più performante. Da segnalare che powertrain 2024 sarà lo stesso della nona stagione, visto che non ci sarà alcuna modifica all’omologazione, ma molto altro lavoro è stato fatto e lo si farà ancora per migliorare il software di gestione.