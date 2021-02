DS, dopo l'ammiraglia DS 9, il suv-coupè DS 4

Dalla più classica delle berline, la DS 9, il modello top della gamma del brand di lusso alla francese all'auto che punta ad attaccare la concorrenza premium tedesca e non soltanto, la nuova DS 4 offerta in tre distinte versioni, denominate DS 4, DS 4 Cross e DS 4 Performance Line. La formula è quella del suv-coupé dai tratti sportivi: basata sulla piattaforma modulare Emp2, la quarta auto del brand è lunga 4,4 metri, può accogliere fino a 5 persone e offre un bagagliaio da 430 litri. Il design è un elemento cardine del marchio e la DS 4 ne integra tutti i principali stilemi. DS, poi, è sinonimo di finiture ricercate e non a caso sulla DS 4 ritroviamo pelle, Alcantara, legno, carbonio e lavorazioni artigianali. L'inizio delle vendite stimato nell'ultimo quadrimestre di quest'anno.