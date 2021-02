Ds rinnova l’impegno in Formula E fino al 2026 Il marchio premium francese sta sviluppando la monoposto elettrica di terza generazione che debutterà nella stagione 2022/2023 di Giulia Paganoni

L’elettrificazione al centro della strategia. E il motorsport ne è banco di prova.

Dopo le vittorie dei titoli piloti e costruttori degli ultimi due anni, il marchio Ds Automobiles ha rinnovato il suo impegno nelle monoposto elettriche fino al 2026.

Al via i lavoro sulla Gen3

Ds, marchio appartenente al neo-gruppo Stellantis, è pronto per lo sviluppo della nuova monoposto e rinnoverà il suo impegno nella disciplina 100% elettrica.

In pista a partire dalla stagione 2022/2023, la nuova monoposto di terza generazione denominata “Gen3” sarà più leggera. Allo stesso tempo, sarà molto più potente. Infatti, grazie a modifiche significative, la potenza aumenterà del 40% fino a 350 kW in qualifica e 300 kW in gara. Attivo su entrambi gli assi, il recupero energetico raggiungerà una potenza massima di 600 kW (contro i 250 kW attuali). Fedele alla sua ideologia, la Formula E consentirà a ogni costruttore di creare il proprio propulsore così come il software dedicato alla gestione dell’energia.

Quattro modelli elettrificati nella gamma di serie

Le vittorie e lo sviluppo conquistato in campo di gara ha portato modelli di serie quanto appreso nel motorsport. Attualmente la gamma comprende quattro modelli tutti elettrificati: il crossover 100% elettrico Ds 3 Crossback E-Tense e le ibride alla spina Ds 4 E-Tense, Ds7 Crossback E-Tense e Ds9 E-Tense.