DS3 Crossback elettrica

La DS3 e-tense accede alla fascia più alta degli incentivi grazie alle emissioni zero garantite dalla motorizzazione elettrica. La DS 3 Crossback è stato il secondo modello della nuova generazione di suv del brand francese. Tra gli altri il Drive Assist, un aiuto alla guida che apre la strada alla guida autonoma di secondo livello e la frenata di emergenza automatica fino a 140 km/h. Nel dettaglio la versione selezionata è la DS 3 Crossback E-Tense So Chic, lunga 412 cm, larga 179 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 350 a 1.050 litri. Nella versione E-Tense So Chic è spinta dalla motorizzazione a elettrica capace di erogare una potenza massima di 100 kW (136 CV) ed una coppia massima di 260 Nm. La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.525 kg.

