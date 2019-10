DS3 Crossback: la prova su strada del crossover premium francese Un'auto compatta a ruote alte e con una qualità premium da far concorrenza ai più affermati modelli del segmento dei b-suv. Ds 3 Crossback si presenta con una marcata personalità e uno stile sofisticato. L'abbiamo provata nella versione top di gamma con PureTech da 155 cv di Giulia Paganoni

DS3 aumenta l'altezza da terra e si fregia del nome dicitura Crossback. Gli equipaggiamenti hanno una qualità premium e motivi inediti dovendo sfidarsi contro modelli ormai consolidati, come Audi Q2 e Mini Countryman. L'abbiamo provata in un contesto misto con il benzina PureTech da 155 cv con Eat8 ed ecco com'è andata.

Dimensioni e look da auto premium

La moda è quella dei crossover compatti. Magari con qualche motivo esclusivo. E Ds3 Crossback è proprio l'auto del momento.

Le dimensioni sono abbastanza compatte: lunga 4,12 m, larga 1,79 m e alta 1,53 m.

Esteticamente si fa notare per la linea particolare della carrozzeria. Il frontale presenta una grande calandra (simile a quella della Ds7 Crossback) e il cofano è piuttosto bombato. Il laterale sorprende per la scelta azzardata dell'asimmetria tra la porta anteriore e quella posteriore. Quest'ultima, una caratteristica non molto pratica per la salita e discesa dei passeggeri posteriori. I cerchi della versione provata sono da 18 pollici e le donano un aspetto imponente ma anche sportivo grazie al disegno e al colore nero lucido, questi ultimi a richiesta. Infine, il bagagliaio ha una capacità di 350 litri estensibili fino a 1.050 abbassando i sedili posteriori. Nel posteriore dominano i fari sottili con frecce a scorrimento, un must ormai per le auto premium.

Abitabilità di bordo: bene anche per quattro passeggeri

Negli interni torna più volte il motivo a rombo: dalle bocchette di aerazione al tasto per l'accensione. I materiali sono di qualità, morbidi al tatto e piacevoli alla vista. Un appuntato è sull'ergonomia: il posizionamento dei comandi sono propri del marchio, ciò significa che bisogna prenderci l'abitudine. Ormai un po' datato anche il posizionamento del comando di attivazione del cruise control adattivo. La seduta è alta e ben personalizzabile a seconda delle proprie esigenze, a richiesta con gestione elettronica e funzione massaggio.

Equipaggiamenti di serie e must have

Abbiamo provato la versione so chic (il top di gamma) nell'originale nuance Blu millennio metallizzato. L'equipaggiamento di serie è ricco e prevede i vostri posteriori oscurati, il mirror screen, le maniglie porta a scomparsa, il cima automatico monotona e il freno a mano elettrico con auto alla partenza in salita (Hill Assist). Tra gli optional, invece, i fari a Led con fari posteriori a Led, retrocamera e sensori di parcheggio anteriori.