DS4 E-Tense, arriverà in autunno la francesina

La piattaforma modulare ha permesso di integrare i più recenti powertrain del Gruppo francese Psa, al punto che la nuova DS4 il crossover compatta del brand di lusso che sarà in vendita in autunno può offrire una versione elettrificata che nel gergo dei francese si chiama E-Tense. La meccanica ha una potenza complessiva di 225 cv capaci di garantire fino a 50 km in modalità elettrica, mentre la trazione è anteriore. A cui si aggiunge la disponibilità del cambio automatico a otto rapporti. Non ci sono ancora dei prezzi definitivi.