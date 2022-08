Oltre 1700 litri di capacità di carico a fronte di una lunghezza inferiore ai 4.60 metri. Sono questi i punti di forza del suv francese recentemente rinnovato. DS 7 trasmette maggiore dinamismo con linee più affilate e strutturali e un design molto coerente. Il sistema di infotainment è uno dei maggiori cambiamenti di DS 7, con l’inclusione del DS Iris System. Questa nuova soluzione introduce un’interfaccia totalmente rielaborata, completamente configurabile, reattiva e fluida, supportata dal riconoscimento vocale naturale. Il touch screen da 12” ad alta risoluzione presenta un menu composto da diversi widget per accedere a tutte le sue funzioni con un unico movimento. Il grande schermo consente anche di visualizzare le viste anteriori e posteriori, fornite dalle nuove telecamere digitali ad alta risoluzione, e di accedere alla funzione Mirror Screen tramite Wi-Fi. Un nuovo grande pannello strumenti digitale da 12 pollici con display modificabili e personalizzabili presenta una grafica rinnovata con tutte le informazioni essenziali, come il flusso di energia sulle versioni ibride plug-in. Nel dettaglio la DS 7 E-Tense 225 Rivoli è lunga 459 cm, larga 169 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 555 a 1.752 litri. Nella versione E-Tense 225 Rivoli costa 55.600 euro con motorizzazione ibrida plug in di 1.598 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 165 kW/225 cavalli ed una coppia massima di 360 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 43 litri. Le emissioni di CO2 sono di 41 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.835 kg.

