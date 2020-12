DS7 Crossback

Il maxi suv premium francese, fino al 31 dicembre, è proposto con finanziamento “StyleDrive” a partire da 299 euro al mese (esempio riferito alla versione BlueHdi 130 Automatica in allestimento Business) prezzo promozionale 31.550 euro “chiavi in mano”, 7.670 euro di anticipo, 35 rate e rata finale, corrispondente al Valore futuro garantito, di 17.936,84 euro. Scegliendo il noleggio “Free2Move Lease” si hanno 35 canoni mensili da 400 euro con incentivi statali (in riferimento alla versione Ds 7 Crossback Business BlueHDi 130 automatica) aggiungendo un primo canone di 7.095 euro IVA compresa. L'offerta comprende DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa Rc Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà.