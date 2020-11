DS7 Crossback E-Tense 4x4: il suv viaggia anche a batteria Offre 55 km di autonomia in modalità elettrica e trazione integrale di Simonluca Pini

2' di lettura

Entrare in una cava di marmo non è una situazione che capita tutti i giorni, soprattutto in quella “preferita” da Michelangelo Buonarroti. Ancor più strano se lo si fa al volante della nuova DS7 E-Tense, suv plug-in hybrid 4x4 capace di viaggiare in modalità completamente elettrica fino a 55 chilometri. Da Forte dei Marmi al cancello di Cava Ruggetta, sulle Alpi Apuane in provincia di Carrara, un forte nubifragio accompagna tutto il nostro viaggio e ci permette di apprezzare ancora di più il livello di comfort del suv premium francese.

Elementi come la qualità generale, i materiali utilizzati, le dotazioni di bordo o il livello di insonorizzazione sono realmente all'altezza della concorrenza premium tedesca, il tutto con una dotazione tecnica al momento unica nel segmento visto la possibilità di abbinare la trazione 4x4 ad una mobilità a zero emissioni. Prima di scoprire come è andato l'insolito test drive tra il pregiato marmo di Calacata Borghini, facciamo un breve ripasso della DS7 E-Tense 4x4 Phev: sotto il cofano batte il 4 cilindri 1.6 litri da 180 cavalli, a cui si aggiungono due motori elettrici (montati sui due assi) alimentati da una batteria da kWh. La potenza di sistema complessiva arriva 300 cavalli e 520 Nm di coppia in grado di assicurare una velocità massima di 240 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,9 secondi.

Realizzata sulla piattaforma modulare Emp2 di Psa, la stessa di Peugeot 3008/5008 e molto probabilmente dei futuri suv Alfa Romeo dopo la nascita del maxi gruppo Stellantis, la DS7 E-Tense si fa trovare pronta anche quando si alza il ritmo tra le curve dell'entroterra toscano e al tempo stesso si fa apprezzare per l'assorbimento delle buche e per il pacchetto che Adas con livello 2 sul fronte della guida autonoma.

A bordo spicca il grande schermo touchscreen da 12 pollici a centro plancia, da cui gestire il sistema d'infotainment, e i materiali di pregio utilizzati. Qualche appunto invece sull'eccessiva quantità di tasti e comandi, sicuramente ben realizzati ma eccessivi sul fronte numerico. Ora però è arrivato il momento di guidare la DS7 Crossback E-Tense su un percorso inusuale: una cava di marmo con pendenze superiori al 40 per cento.

Gommato con pneumatici stradali estivi, il suv francese ci ha stupito per trazione e aderenza anche nei passaggi più impegnatici merito della trazione integrale garantita dai due motori elettrici. L'ottimo risultato “in cava” rispecchia quello sul mercato, con un +16% nelle vendite (per un totale di 3451 unità) rispetto al 2019 a fronte di un mercato premium in calo del 33%. Passando ai prezzi si parte da 52mila euro, incentivi esclusi.