Dubai Airshow, mega deal per Boeing e Airbus

Tornano i mega deal per i velivoli a lungo raggio nella prima giornata della 18ma edizione del Salone dell’aeronautica di Dubai con l’annuncio della compagna di bandiera Emirates di un contratto da 52 miliardi di dollari con Boeing per ulteriori 90 velivoli del futuro 777X (55 nella versione 777-9 e 35 come 777-8) con consegne a partire dal 2025. Questo nuovo ordine andrà ad aggiungersi ai precedenti già firmanti dalla compagnia emiratina, portando a 205 il backlog di 777x. Il primo contratto di Emirates con Boeing per questa tipologia di aereo risale all’Airshow di Dubai del 2013 e oggi in flotta si contano 150 velivoli. A Wall Street il titolo festeggia mettendo a segno un rialzo di oltre il 4 per cento.

Boeing, contratti record nella prima giornata

Sulla tempistica delle consegne, la stessa Boeing ha affermato, in precedenza, che il primo 777X potrebbe uscire dagli stabilimenti nel 2025 dopo la graduale ripresa della produzione a partire da quest’anno, a seguito della sospensione nell’aprile 2022 a causa di problemi di certificazione per i nuovi modelli. Emirates scommette su questo nuovo superjumbo nonostante i cinque anni di ritardo nello sviluppo del programma del nuovo bimotore a lungo raggio statunitense: il 777-9 è considerato il bireattore più grande ed efficiente in termini di consumo di carburante, con una capacità di 426 passeggeri in una configurazione a due classi e con un’autonomia di 13.510 chilometri. A sua volta, il 777-8 ospita 395 passeggeri e garantisce una capacità di autonomia fino a 16.190 chilometri.

Emirates ha in flotta anche il superjumbo dell’Airbus A380 ormai uscito di produzione dal 2021, decisione rpesa durante il Covid, e sostituito dall’A350 su cui il produttore di Tolosa si aspetta nuovi ordini da Dubai dove le compagnie del Golfo sono grandi acquirenti di wide-body.

Nella shopping list della compagnia aerea, si sono aggiunti altri cinque Boeing 787 Dreamliner portando a 35 aerei gli ordini complessivi piazzati prima della pandemia suddivisi tra 20 Boeing 787-8 e 15 Boeing 787-10, mentre in precedenza erano trenta 787-9.

Oltre alla leading company, anche la low cost del gruppo FlyDubai ha colto l’occasione dell’evento per annunciare un ordine da 11 miliardi di dollari per 30 Boeing 787-9 Dreamliner, il primo wide-body della sua flotta finora costituita da Boeing 737. Stessa scelta per Royal Jordanian con quattro jet 787-9 e confermando un precedente ordine per due 787-9, portando il suo totale di 787-9 a sei.