Dubai, percorso a ostacoli in un’Expo faraonica

L’insostenibile sostenibilità

Ora, sulle «Opportunità» non discuto. Gli Emirati Arabi, e Dubai in particolare, sono ritenuti da tutti gli esperti di economia e finanza un mercato strategico per lo sviluppo del business globale nei prossimi anni.

Qualche dubbio in più mi suscita la questione «Sostenibilità», difficile da riconoscere in una città che è per sua stessa natura una forzatura, creata dal nulla verso altezze vertigionose. Una città che ha risucchiato e continua a risucchiare tonnellate di energia per esistere e costruire sempre più in alto l’ennesimo grattacielo. O per raffreddare ai limiti della sopportazione fisica gli interni di questi edifici, nell’illusione di potersi sottrarre alle temperature infuocate dell’esterno, altrettanto difficili da tollerare. Per non parlare del traffico infernale che, a sua volta, è fonte di inquinamento acustico e atmosferico.

Mobilità, una falla da ricolvere

Ed è proprio sul fronte di «Mobilità» e «Connessioni» (fisiche, virtuali e comunicative) che questa aspirante smart city e la sua Expo faraonica mi sarei aspettata qualcosa di più. Spostarsi da un punto all’altro della città, per un visitatore che non abbia confidenza con i mezzi pubblici e che pure disponga di auto privata con autista locale, è complicatissimo.

Non sono riuscita ad arrivare puntuale a un solo appuntamento. E l’unico sollievo era scoprire, ogni volta, che anche la persona con cui avevo appuntamento era in ritardo a causa del traffico o delle lungaggini legate al Covid

Il sistema di parcheggi e navette organizzato nell’area dell’Expo per raggiungere gli ingressi è un’Odissea. Dal centro città si arriva ai parcheggi relativamente in fretta, ma poi si perde quasi un’ora per accedere all’area espositiva (senza contare i controlli per la sicurezza). Roba da far rimpiangere la lunga passerella che da Expo Milano 2015 portava alla fermata della metro. Per una manifestazione che si propone di essere un evento business, più che turistico, è una falla da risolvere in fretta.