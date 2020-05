Dubai anche senza Expo (rinviata nel 2021) attrae le imprese italiane in fuga dalla crisi Secondo i dati elaborati dalla società Falcon Advice che aiuta le aziende a trasferirisi negli Emirati nei primi 4 mesi del 2020 si registra un 200% di richieste in più rispetto all’anno precedente. Ad attirare gli imprenditori la tassazione favorevole di L.Ben.

Vista di Dubai - REUTERS/Abdel Hadi Ramahi

Il rinvio di un anno dell’Expo Universale di Dubai, che si terrà da ottobre 2021 a marzo 2022, non sembra far perdere appeal alla metropoli.

Secondo i dati elaborati dalla società Falcon Advice con sede a Padova e a Dubai, che aiuta le aziende italiane a stabilirsi negli Emirati Arabi Uniti, da inizio anno al periodo di lockdown da coronavirus: “nei primi 4 mesi del 2020 si registra un 200% di richieste in più rispetto allo stesso periodo del 2019, che si sono tramutati per noi in 140 milioni di dollari di investimenti italiani collocati all'estero. Perlopiù si tratta di grandi strutture, solvibili e indipendenti, che si possono permettere di decidere dove proseguire il proprio percorso imprenditoriale e/o produttivo. E il loro futuro non lo vedono più in Italia”.





I motivi?La mancanza di aiuti dallo stato e la tassazione favorevole

La società di consulenza prevede inoltre che a causa della crisi entro quest'anno “il 25% delle imprese artigiane presenti in Italia chiuderà i battenti”. Non solo, si aggiunge, molti italiani sono divenuti, ancor più in questo periodo, “globetrotter del fisco”, ammaliati dalle sirene della tassazione favorevole di Dubai, divenuta un hub per gli imprednitori che in questo periodo, si sentono subissati dal fisco e con pochi aiuti da parte del governo, cercano di mettere a riparo i capitali nelle free zone fiscali.