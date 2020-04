Dubbi dagli Usa sulla clorochina, ecco quello che sappiamo sinora sulle terapie «Non è certo il farmaco universale, come nessun altro al momento», dice l'infettivologo Roberto Cauda. Oltre agli antivirali il ruolo importante degli antinfiammatori e dell'eparina di Nicola Barone

(AFP)

3' di lettura

Dagli Stati Uniti arriva qualche nuvola sulla clorochina, farmaco antimalarico tra quelli sperimentati contro il virus SARS-CoV-2 e che era stato indicato dallo stesso Trump come un vero e proprio “game-changer” agli esordi. Uno studio, ancora non pubblicato, mostra come la clorochina addirittura aumenti il rischio di morte e anche le nuove linee guida National Institutes of Health ne sconsigliano l'uso. «Non disponiamo di una terapia per Covid-19 con la T maiuscola e dunque si stanno provando molecole alcune delle quali hanno una lunga storia come la clorochina. Esistono studi a favore e altri che ne mettono in luce soprattutto gli effetti avversi, comunque fa parte a buon diritto dell'armamentario in questo momento disponibile», dice Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica di Roma.

In combinazione con l'antibiotico azitromicina, costituisce il protocollo messo a punto dall'infettivologo Didier Raoult, in Francia, con risultati a suo dire clamorosi. «La clorochina non è certo il farmaco universale, né la clorochina né alcun altro. Peraltro l'Aifa in relazione agli effetti collaterali potenzialmente anche gravi ha prescritto che i due farmaci del protocollo di Raoult non vanno usati insieme, salvo in alcuni casi, insomma c'è grande prudenza da noi. È una situazione fluida, dinamica, in cui le acquisizioni ci sono e sono sempre molto rilevanti. Ma non c'è ancora la parola fine su niente».

Quali sono gli studi internazionali in corso

Dall'Organizzazione mondiale della sanità è stato avviato il programma Solidarity, a cui partecipano svariate decine di Paesi ed è da qui che si attendono le evidenze più rapide che potrebbero arrivare a breve. L'idea è vedere come si comportano medicine approvate per altre malattie e di cui è dimostrata la sicurezza, o se non approvate che hanno dato buoni risultati in vitro o per alcune di esse negli animali sui coronavirus di SARS e MERS. «È chiaro che non stiamo parlando della penicillina. Quando fu introdotta alla fine della Seconda Guerra mondiale chi aveva per esempio la polmonite se ne giovava in modo chiaro e senza discussione. Qui parliamo di miglioramenti, a volte maggiori a volte minori, e a mio avviso quel che è cruciale è la precocità dell'utilizzo, il timing».

Quattro sono “i bracci” di Solidarity, come spiega l'infettivologo. Clorochina e idrossiclorochina; il remdesivir, un antivirale sperimentale testato dall'Università di Chicago con buoni risultati su 113 pazienti gravi; una combinazione di due farmaci per l'Hiv, il lopinavir e ritonavir; e gli stessi due per l'Hiv aggiunti al beta-interferone, messaggero del sistema immunitario che può aiutare a fermare i virus.

Nel Regno Unito è partito il più grande studio al mondo per il trattamento dei pazienti con Covid-19 a una velocità senza precedenti e si spera in elementi utili entro poche settimane. In Discovery sono stati reclutati 5mila pazienti in 165 ospedali pubblici in tutto il Paese (altri si aggiungono mano a mano). Idrossiclorochina e azitromicina sono stati testati qui separatamente, per capire se si verificano effetti collaterali e poter poi essere associati in seguito. Uno studio internazionale, infine, si concentra su clorochina e idrossiclorochina come prevenzione su 40mila pazienti.