Dubbi e segreti, tutti i nodi del Russiagate

I faccendieri in giro per l'Italia

Le presunte accuse all’Italia si fondano su due personaggi di terza fila circolati sul nostro territorio: Josef Mifsud, un professore maltese che lavorava per la Link University di Roma, presieduta da Vincenzo Scotti, e George Papadopulos, ex collaboratore della campagna elettorale di Trump. Mifsud è sparito, avrebbe detto a Papadopulos di possedere materiale compromettente sui democratici. Secondo Trump l’operazione serve ad alimentare le indagini di Muller e avvelenare le presidenziali Usa 2020. La questione viene guardata con molto scetticismo dagli addetti ai lavori. Nonostante le cronache ipertrofiche sui due personaggi.

Il ruolo della nostra intelligence

Nei giorni scorsi sui giornali americani emerge la notizia di due incontri avuti in Italia in estate tra i vertici dei nostri servizi - Gennaro Vecchione (Dis), Luciano Carta (Aise) e Mario Parente (Aisi) – e il ministro della Giustizia americano William Barr. Scoppia il finimondo. Renzi attacca, chiede a gran voce che Conte non solo chiarisca in Copasir ma ceda la delega sui servizi segreti, evoca i precedenti di Marco Minniti e Gianni De Gennaro. Suggestioni e tattiche politiche. Si parla anche della sostituzione di Vecchione. Conte è furibondo: intanto, per le rivelazioni delle notizie sugli incontri. Dovevano rimanere riservati, lo sono per definizione.

I segreti e il gioco dell’informazione

Non è un caso che proprio dai giornali statunitensi escano le notizie delle riunioni tra l’intelligence italiana e il ministro Barr a Roma. È evidente la pressione americana per ottenere non si sa cosa. È anche inverosimile se non surreale immaginare che, convocati all’ambasciata americana, gli italiani confessassero chissà quali manovre deviate contro Trump svolte nel 2016. Le relazioni tra i cosiddetti servizi collegati ci sono sempre state, con gli americani certo ci sono legami più accurati di altri, i motivi sono ovvi. Da qui a pretendere una sudditanza nei confronti degli Usa, ce ne corre. Del resto, anche sul caso Abu Omar c’è una verità ufficiale. Ma anche un segreto di Stato che non può essere rivelato. Il gioco, adesso, è tutto politico.