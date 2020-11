Ducati, arrivano le nuove e-bike presenta la nuova gamma delle e-mtb. Ecco com’è l’inedita e-enduro

DUCATI by THOK MIG-S 2021in action

Ducati Mig-s: gli aggiornamenti della all mountain

La Mig-s è una all mountain per chi cerca un mezzo agile, performante e divertente. Nella versione 2021 si presenta dotata del collaudato motore Shimano Steps E8000 e di una nuova batteria (sempre marchiata Shimano) che prevede il 26% di energia in più rispetto alla precedente versione. Questa è posizionata al di sotto del tubo obliquo al fine di migliorare la manovrabilità complessiva della ebike.

DUCATI by THOK MIG-S 2021

Anche nelle geometrie del telaio con sono piccoli cambiamenti, con il top tube allungato e il tubo sella verticalizzato (74,7°), ottenendo così un maggiore comfort di guida, più trazione e un maggior controllo nei passaggi più tecnici. Il design del telaio in alluminio idroformato e la grafica che ne esalta le linee sono realizzati dalla D-Perf di Aldo Drudi.

L'elevata maneggevolezza è data dai 150 mm di escursione all'anteriore e i 140 mm al posteriore. A questo si aggiungono componenti di alto livello, tra le cui la forcella Marzocchi Bomber Z2, gli ammortizzatore Fox Float Tps, freni Sram Guide T a 4 pistoni, cerchi Thok e-plus da 29” all'anteriore e 27,5” al posteriore con gomme Pirelli Scorpion E-Mtb “S”, trasmissione a 12 velocità 11-50.

Ducati by THOK e-SCRAMBLER Matte Grey

Ducati E-Scrambler: la trekking e-bike

La Ducati e-Scrambler è la trekking e-bike “urban ready” che si ispira alla “Land of Joy”. Disponibile in due colorazioni: l'iconico giallo Scrambler e l'elegante “Matte Grey”, rispetto alla versione precedente non ci sono variazioni tecniche.

Una buona soluzione per muoversi nel traffico cittadino ed esplorare le strade di aperta campagna, la e-Scrambler dispone di un telaio in alluminio e componenti di alta gamma. Il motore Shimano Steps E7000 da 250 Watt con batteria da 504 Wh e gli pneumatici Pirelli Cycl-e Gt permettono a questo modello una grande autonomia per percorrere anche gli itinerari più lunghi in agilità e totale sicurezza.