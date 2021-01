«Ducati batte crisi e lockdown, anche la Cina traina la crescita» Nell’ultima parte dell’anno compensate le perdite della chiusura di primavera. Bene il mercato italiano delle moto nel 2021 grazie ai concessionari aperti di Mario Cianflone

La moto nell’era del covid-19 resiste come prodotto industriale del lusso ed eccellenza del made in Italy e non solo come strumento di mobilità. Lo dimostra Ducati che ha chiuso il 2020 con un secondo semestre da record e la conquista del titolo mondiale costruttori MotoGP.

Abbiamo parlato del caso Ducati con il suo amministratore delegato Claudio Domenicali. «È stato un 2020 da otto volante. A dire il vero, nel periodo tra marzo e aprile ero molto preoccupato. Il lockdown della prima fase ci ha imposto uno stop obbligatorio alla produzione di 7 settimane (un vuoto di circa 9 mila moto, circa 135milioni di euro, ndr) e questo è avvenuto in un periodo strategico per il mercato. I concessionari chiusi ci hanno fatto perdere la stagionalità delle vendite. Eppure siamo riusciti a recuperare».

Ducati nel 2020 ha infatti chiuso il 2020 con un calo contenuto in meno del 10% a quota 48mila unità.

«Ci aspettavamo, prima dell’estate, - continua Domenicali - di chiudere con una picchiata del 30% invece, grazie alle vendite sostenute tra luglio e dicembre con un calo del 9,7% rispetto al 2019». È un risultato significativo soprattutto se analizzato alla luce dello scenario che si paventava a primavera e che evidenzia la tenuta del marchio italiano.

«Nell’ultima parte dell’anno siamo riusciti a compensare parzialmente le perdite del lockdown nel periodo primaverile e questo grazie al mix di offerta efficace (il 2020 ha visto il lancio di molti nuovi modelli tra cui la Multistrada V4 ndr) e alla digitalizzazione della rete di vendita».