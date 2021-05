Ducati, Cassa Covid per 600 lavoratori

I punti chiave Le mosse dei sindacati

Ducati Motor - come si legge in una nota Ansa - farà richiesta di intervento per maggio e giugno, per circa 600 lavoratori di produzione, della Cassa integrazione Covid, che verrà utilizzata se necessaria a giornate per governare eventuali fermi produttivi: un accordo sottoscritto da Fim-Fiom-Uilm di Bologna, insieme alla Rsu aziendale, prevede - spiega la Fiom - che nelle giornate di fermo produttivo, oltre al pagamento dell’indennità di cassa integrazione, ai lavoratori coinvolti sarà riconosciuta un’integrazione salariale di 15 euro giornalieri. Una parte dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dopo il 23 marzo scorso, circa 300, sono però esclusi dalla copertura della cassa Covid: per questo è stato concordato un meccanismo di copertura salariale, a carico di Ducati Motor, garantendo il pagamento di una quota pari all’indennità della cassa integrazione, oltre all’integrazione salariale di 15 euro.

La proposta prevede inoltre la proroga fino al 30 giugno per tutti i contratti in scadenza a fine maggio e la possibilità, se ci saranno le condizioni produttive, di recuperare - prolungando la durata del contratto a termine - in modo volontario le eventuali giornate di fermo produttivo dovute alla mancanza di materiale. L’emergenza Covid sta mettendo in difficoltà, rileva la Fiom, la catena della fornitura del settore automotive e del motociclo ed in particolare la fornitura rivolta a Ducati Motor Holding, che ha imposto già ad aprile la necessità di prevedere fermi produttivi con l’utilizzo di meccanismi di flessibilità negativa. Peraltro, sottolinea il sindacato, il 2021 si sta rivelando molto positivo per i volumi di ordini delle due ruote della Ducati: ne è testimonianza la necessità di assumere ulteriori 300 contratti determinati nel periodo di alta stagione, che vanno ad aggiungersi ai 300 che ogni anno Ducati assume per fare fronte al picco produttivo di inizio anno, che nel 2021 è ulteriormente aumentato di circa 6mila moto rispetto al budget dello stesso anno.

