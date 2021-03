Ducati chiude il 2020 con 48mila moto vendute. Cina in forte crescita (+26%) 

2' di lettura

Nonostante l’emergenza Coronavirus globale e l’interruzione della produzione per sette settimane, proprio nel picco di stagione, nel 2020 Ducati ha consegnato ai clienti di tutto il mondo 48.042 moto – erano state 52.183 nel 2019 - contenendo il differenziale di vendite rispetto al 2019 al -9,7%. Il fatturato, a chiusura dell’esercizio 2020, ha raggiunto i 676 milioni di euro, contro i 716 milioni di euro del 2019, con un margine operativo del 4%.

Domenicali: «Ducati redditizia anche nel 2020»

«Anche in questo difficile 2020, Ducati è rimasta redditizia con un cash flow molto positivo, il migliore mai registrato fino ad oggi», commenta Claudio Domenicali, ad Ducati Motor Holding.

Italia primo mercato, Cina, Germania e Svizzera avanzano

Se a livello globale le vendite risultano in calo, non mancano aree in controtendenza. Un trend di crescita nelle vendite rispetto al 2019 è stato riscontrato da Ducati in Cina (+26%), Germania (+6,7%) e Svizzera (+11,1%). L’Italia rimane il primo mercato per Ducati, seguito dagli Stati Uniti.

Record di fatturato per moto venduta

Il fatturato per moto è cresciuto fino a 14.883 euro (contro i 13.500 euro del 2019) rappresentando il valore più alto mai raggiunto nella storia dell’azienda. «Grazie a una rigorosa politica di riduzione dei costi fissi – spiega Domenicali – siamo riusciti a limitare la caduta del margine operativo. Allo stesso tempo abbiamo diminuito notevolmente le scorte di magazzino con effetti positivi sul cash flow, che ad oggi è il migliore mai registrato. Gli investimenti sui nuovi prodotti non sono stati toccati, aprendo la strada ad uno sviluppo positivo di Ducati nel futuro».

Risorse per sviluppo e reparto corse

«La stabilità finanziaria – aggiunge Oliver Stein, CFO Ducati Motor Holding - è estremamente importante per l’azienda per poter sostenere lo sviluppo tecnologico, l’innovazione di prodotto, di processo e le attività del reparto Ducati Corse. Grazie a una solida base finanziaria, Ducati ha potuto mantenere invariato lo sviluppo di questi importanti pilastri anche in un momento così difficile».