Ducati, ecco tutte le novità e i prezzi 2020. Debutta la Streetfighter V4 Ducati ha illustrato a Rimini le novità della propria gamma su cui il marchio punta per il 2020. Rinnovate anche le gamme Panigale V4, Multistrada, Diavel 1260 e Scrambler Icon 800 di Federico Cociancich

4' di lettura

Ducati lancia a una settiman da Eicma le nuove moto e fra queste spicca Streetfighter V4, una naked dal carattere sportivo con il rapporto peso/potenza migliore del mercato: il 25% in più rispetto alla miglior concorrente, secondo Ducati. D’altronde, con 208 cavalli, 12,5 kgm di coppia e 178 chili di peso, può competere con diverse sportive pure senza timore di sfigurare. Ma durante la presentazione dal palco del palacongressi di Rimini Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, ha singolarmente scelto di partire annunciando una Mountain Bike a pedalata assistita, anzi ben tre: «Lo scorso anno abbiamo aperto nuove strade, anzi nuovi sentieri, con la eMTB Mig-rr, un prodotto che mantiene lo spirito Ducati pur essendo di una bici elettrica. Quest’anno lanciamo tre nuovi modelli: la Mig-rr Limited Edition (appena 50 esemplari per tutto il mondo); la Mig-s e la e-Scrambler, pensata per un utilizzo prettamente cittadino». Partendo quindi dalle novità “minori”, il CEO Ducati ha sapientemente creato un certo pathos verso i modelli più attesi.

Per quanto riguarda le moto la prima novità appartiene alla famiglia Scrambler, con la nuova Icon Dark, una versione “low price” della Icon, con motore da 800 cc, sistema di sicurezza Cornering ABS, faro anteriore rotondo e finiture Full Black. “Scrambler è il brand con il quale ci divertiamo anche a sperimentare”, ha aggiunto Domenicali, annunciando due concept che sarà possibile ammirare a Eicma: una Scrambler Motard, basata sul motore 800 con gomme slick e una Desert X, basata sul motore 1200 e ispirata alla Dakar.

La presentazione è proseguita passando alla famiglia Diavel, che non vede novità se non nelle colorazioni con la 1260 Dark Stealth (full black) e la Diavel 1260 S Red “Non vuol essere solo una nuova colorazione ma trae spunto dalla Diavel Materico e rappresenta una combinazione particolare di grafica e colore”, ci tiene a specificare il CEO Ducati.

Per il 2020 il Monster 1200 viene proposto nella livrea “Black on Black”, che alterna parti in nero lucido a parti verniciate in nero opaco. L'inedita colorazione unisce la sportività, sottolineata dal tocco rosso brillante sui cerchi, e l'eleganza del nero.

Più interessanti le novità riguardanti la famiglia Multistrada, che ha festeggiato recentemente la consegna della moto #100.000 (in 16 anni). Si tratta di moto per gli appassionati “che hanno voglia di fare strada”, puntano sulla comodità e sull'affidabilità, e il tagliando fissato ogni 30.000 km ne è la riprova. Ad essere rinnovata è la Multistrada 1250S Grand Tour, una versione speciale della 1260 S, che può vantare una dotazione di serie davvero molto ricca: fari fendinebbia, Touring pack (borse, cavalletto centrale e manopole riscaldate), tappo ad apertura automatica senza chiave e sensori di pressione degli pneumatici TPMS.