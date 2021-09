Ducati Desert X, prime foto ufficiali in attesa del debutto

1' di lettura

La nuova Ducati Desert X sarà svelata ufficialmente il prossimo 9 dicembre. Nell'attesa della presentazione, il marchio di Borgo Panigale anticipa le prima foto che confermano le linee già viste sul concept presentato nel 2019. Il maxi enduro prodotto da Ducati punta a offrire grandi capacità in off-road, merito di una ciclistica inedita caratterizzata dalla ruota anteriore da 21 pollici.

Nuova Ducati Desert X 2022

Spinta dalla motorizzazione Testastretta da 937 cc con raffreddamento a liquido, la nuova Ducati Desert X sarà l'ultima novità 2022 presentata e arriverà in concessionaria nel corso del prossimo anno. Per scoprire la nuova DesertX, giovedì 30 settembre alle 16 andrà in onda la prima puntata della web series Ducati World Premiere. Visibile sul sito Ducati.com, sui social ufficiali e sul canale Yotube, si tratta un percorso a episodi che ogni due settimane svelerà tutte le novità del prossimo anno.

Sotto il calendario di tutte le puntate:

30 settembre 2021: Ducati World Première - Episodio 1 Your everyday wonder

14 ottobre 2021: Ducati World Première – Episodio 2 Mark your roots

28 ottobre 2021: Ducati World Première – Episodio 3 Rule all mountains

11 novembre 2021: Ducati World Première – Episodio 4 A new Fighter in town

25 novembre 2021: Ducati World Première – Episodio 5 The evolution of Speed

9 dicembre 2021: Ducati World Première – Episodio 6 Dream Wilder – DesertX