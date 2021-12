Ducati DesertX, tutto quello che c'è da sapere sulla novità di Borgo Panigale

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

La nuova Ducati DesertX debutta nel deserto e lo fa con un lungo elenco di novità realizzate per accontentare chi cerca una due ruote specifica per il fuoristrada e al tempo stesso piacevole su strada. Realizzata dal Centro Stile di Borgo Panigale, la nuova DesertX si ispira alle moto da enduro degli anni 80 e porta in concessionaria la versione di serie della concept presentata nel 2019. Caratterizzata dalla ruota anteriore da 21”, posteriore da 18”, sospensioni a lunga escursione e ampia luce a terra, la novità emiliana è spinta dal motore Testastretta 11° da 937 cc e 110 cavalli. Attesa in concessionaria da maggio, è anche la protagonista del sesto episodio della Ducati World Premiere 2022.



Nuova Ducati DesertX, telaio e ciclistica

Lo schema adottato per la ciclistica prevede un nuovo telaio a traliccio in acciaio, che lavora in combinazione con sospensioni a lunga escursione in grado di garantire un comportamento ottimale anche nel fuoristrada più impegnativo merito anche del peso a secco contenuto in 202 kg. Sul fronte delle sospensioni troviamo una forcella Kayaba a steli rovesciati da 46 mm di diametro ha 230 mm di escursione ed è regolabile in compressione, estensione e precarico. Anche il monoammortizzatore, sempre Kayaba, è regolabile in compressione, estensione e precarico e, abbinato al forcellone in alluminio, consente una corsa della ruota posteriore di 220 mm. Promossa anche la luce a terra, con 250 mm a disposizione



Loading...

Ducati DesertX, freni e pneumatici

La DesertX Alla voce freni monta, come tutte le moto Ducati, l'impianto con funzione di ABS Cornering. L' anteriore presenta pinze radiali monoblocco Brembo M50 a 4 pistoncini da 30 mm di diametro, pompa assiale con leve regolabili e doppio disco da 320 mm con flange in alluminio. Al posteriore invece un singolo disco da 265 mm di diametro su cui lavora una pinza flottante a doppio pistoncino, sempre Brembo. Passando agli pneumatici, la moto monta di primo equipaggiamento coperture Scorpion Rally STR, con misure 90/90-21 e 150/70 R18.

Ducati DesertX 2022, motorizzazione

La DesertX è spinta dal motore a distribuzione desmodromica Testastretta 11° da 937 cm3 raffreddato a liquido, con 110 cv di potenza a 9.250 rpm e una coppia massima di 92 Nm a 6.500 rpm. Per offrire il miglior rendimento possibile nella guida in fuoristrada e nelle diverse destinazioni d'uso, il motore è stato ottimizzato in maniera specifica per questa moto. Il cambio possiede infatti rapporti dedicati differenti rispetto a quelli della Multistrada V2.



Ducati DesertX, altezza sella e autonomia

La triangolazione sella-pedane-manubrio esprime il massimo del suo potenziale nella guida in piedi, tipica dell'offroad, mentre l'altezza della sella presenta è pari a 875 mm da terra ed disponibile anche più bassa grazie agli accessori disponibili. L'autonomia adeguata ai viaggi più lunghi è garantita dal serbatoio da oltre 21 l e alla possibilità di montare un secondo serbatoio nella parte posteriore della moto come accessorio, aggiungendo ulteriori 8 l di benzina. Il trasferimento di benzina dal serbatoio posteriore a quello anteriore viene abilitato nel momento in cui il livello del carburante nel serbatoio principale scende al di sotto di un determinato livello e può essere attivato dal dashboard.



Ducati DesertX, tutte le foto della novità di Borgo Panigale nata per l’offroad Photogallery20 foto Visualizza

Ducati DesertX, riding mode

Passando all'elettronica, I Riding Mode disponibili su DesertX sono ben 6 e lavorano in combinazione con i 4 Power Mode che modificano potenza e prontezza di risposta del Testastretta: Full, High, Medium, Low. La principale novità è rappresentata dai settaggi specifici per il Riding Mode Enduro e dall'introduzione del nuovo Riding Mode Rally, che si aggiungono a Sport, Touring, Urban e Wet. Ciascun Riding Mode, anche grazie alla presenza della IMU (Inertial Measurement Unit) Bosch, può cambiare il carattere della moto a seconda delle scelte del pilota, agendo sui livelli di intervento dei vari controlli elettronici. L'Abs Cornering, in particolare, è settabile su 3 livelli per potersi adattare a ogni situazione e al livello di esperienza del pilota. Nei Riding Mode dedicati all'off-road (Enduro e Rally) l'Abs Cornering può anche essere completamente disattivato attraverso il blocchetto comandi con tasto dedicato.