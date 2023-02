Ducati Diavel V4

A Borgo Panigale hanno deciso di sottoporre anche la Diavel, modello che ha debuttato nel 2010, al trattamento già impartito a Panigale, Multistrada e Streetfighter: passare cioè da 2 a 4 cilindri. Il cuore della nuova Diavel, infatti, è il V4 Granturismo montato dalla famiglia Multistrada con il sistema di disattivazione dei cilindri posteriori e l’albero controrotante, che riducendo l’inerzia della moto nei cambi di direzione promette di migliorare la dinamica di guida.

La potenza scende da 170 a 168 cv, mentre la coppia sale da 125 a 126 Nm. Sono valori che contribuiscono alla natura da bruciasemafori della muscle bike di Ducati che, nonostante un interasse di ben 1.593 mm e il gommone posteriore (240/45 ZR17), dimostra anche una natura da vera sportiva tra le curve. Per l’occasione sono stati accorciati i rapporti finali, con il risultato di coprire il classico 0-100 km/h in meno di 3 secondi. Il peso dichiarato in ordine di marcia, senza carburante, è di 223 kg, cioè 13 in meno rispetto al Diavel 1260 S. Il prezzo sfiora i 27mila euro.