Ducati digitalizza la supply chain grazie alla piattaforma di Tesisquare

Logistica 4.0 e digitalizzazione dei processi. Sono i due principi alla base della collaborazione tre Ducati Motor Holding, la casa motociclistica italiana di Borgo Panigale e Tesisquare, azienda piemontese leader nella creazione di soluzioni digitali per la Supply Chain. La collaborazione tra la società simbolo nel mercato delle due ruote e la realtà nata a Bra nel 1995 si inserisce all'interno del piano di innovazione digitale di Ducati che ha l'obiettivo di rendere i processi di approvvigionamento dei componenti e la logistica più efficienti e innovativi.

L’idea è che «la digitalizzazione può migliorare l'ecosistema trasporti», da qui il progetto con Tesisquare che ha previsto, nella fase iniziale, l’attivazione dei moduli Delivery Schedule e Inbound Management per la pubblicazione dei piani di consegna ai fornitori diretti, oggi circa 300, e la gestione degli avvisi di spedizione.Nella fase successiva è stato lanciato un pilota basato sull’utilizzo di tecnologie Rfid e IoT per consentire il monitoraggio di 2.500 mezzi della flotta di proprietà e il tracciamento in tempo reale delle moto.

Si tratta di un applicativo che ha portato importanti benefici in termini di automazione del processo di controllo delle operazioni, dalla pianificazione degli ingressi e delle uscite alla gestione di eventuali anomalie e ritardi tramite alert proattivi.

Il settore automotive è da almeno due anni condizionato da grossi problemi di approvvigionamento di componenti, soprattutto elettronici. Dunque disporre di strumenti innovativi e intelligenti che possano supportare responsabili della produzione, buyer e fornitori nel raggiungimento del loro obiettivo è importante e contribuisce a garantire una fornitura efficiente delle linee di produzione.

«La nostra esigenza era identificare soluzioni e tecnologie in grado di accelerare il percorso di digital transformation nella Logistica Ducati – spiega Filippo Roncoroni, Logistics Director di Ducati Motor Holding – e il percorso avviato con TESISQUARE® ci ha consentito di potenziare il controllo della supply chain integrando in un unico portale tutti i dati necessari per la gestione degli approvvigionamenti e della logistica operativa in generale. Seguiamo i nostri componenti dal fornitore fino all'arrivo e al caricamento presso il nostro magazzino».