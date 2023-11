Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Eicma è la sesta e ultima tappa del Ducati World Première 2023, la serie di presentazioni iniziata a luglio: qui è stata svelata la sesta novità per il 2024, una sorpresa che sarà molto gradita ai fan delle rosse sportive. È, infatti, la Panigale V4 Sp2 30° Anniversario 916, modello con cui Ducati celebra l’icona delle sue supersportive: sarà prodotta in serie limitata di 500 unità, con una livrea ispirata alla 916 campione del mondo con Carl Fogarty e allestimento dedicato; è proposta nella sola configurazione monoposto con la piastra di sterzo in alluminio ricavato dal pieno con incisione laser del nome modello e del numero progressivo. Il modello 30° Anniversario 916 è un tripudio di titanio e fibra di carbonio, con moltissime componenti derivate dal motomondiale. Curiosità: ogni moto sarà consegnata in una cassa d’imballaggio con grafica dedicata e certificato di autenticità.

Ducati Hypermotard, Multistrada, Monster e Panigale: le novità a Eicma 2023 Photogallery14 foto Visualizza

Allo stand Ducati sono esposti anche gli altri modelli presentati nelle tappe del Ducati World Première. Si parte dalla Monster 30° Anniversario, allestimento in serie limitata di 500 esemplari del modello creato nel 1993 da Miguel Galluzzi e prodotto in oltre 350mila esemplari; arriverà dai concessionari a dicembre con livrea tricolore e componentistica di alta qualità: è la Monster più leggera di sempre, con 184 kg in ordine di marcia.

Loading...

Spazio anche per la Multistrada V4s Grand Tour, a 20 anni dalla prima Multistrada, la 1000 Ds. La versione Grand Tour vanta una dotazione di serie di prim’ordine: comprende, infatti, il sistema radar con Adaptive cruise control (Acc) e Blind spot detection (Bsd) per migliorare sicurezza e comfort di guida. E ci sono anche le valigie laterali, integrate con la livrea della moto (il volume complessivo è di 60 litri), il cavalletto centrale (utile nelle soste prolungate), manopole e selle pilota e passeggero riscaldabili. Il corner dedicato alla endurona Ducati ospita anche la Multistrada V4 Rs, prodotta in serie numerata: monta il motore Desmosedici Stradale derivato da quello della Panigale V4, grazie al quale offre prestazioni da vera sportiva.

Ducati espone poi la DesertX Rally, versione estrema della DesertX, prima Ducati dotata di cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18: con una componentistica da gara, è dedicata agli appassionati di rally raid e di competizioni su sterrato.

Infine, grande attenzione anche per la Hypermotard 698 Mono, presentata virtualmente pochi giorni fa, che monta il Superquadro Monocreato da Ducati, il primo da 30 anni: sulla carta promette una guida divertente, come testimoniano i numerosi controlli per gestire e calibrare le impennate…