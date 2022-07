Ducati Multistrada 950 V2 S Travel

La Multistrada V2 è la porta d'ingresso nel mondo Multistrada di Ducati; monta l'ultima evoluzione del Testastretta 11° da 937 cc, motore a distribuzione desmodromica, 4 valvole per cilindro, raffreddato ad acqua, che eroga 113 cv e 94 Nm. È un bicilindrico lineare, gestibile e regolare ai bassi regimi, dotato di una coppia sempre pronta e vigorosa. La ciclistica della moto è agile e intuitiva, con la ruota anteriore da 19 pollici che assicura una guida fluida, facile e reattiva. Il sistema di sospensioni semi-attive Ducati skyhook suspension Evo (di serie sulla versione S) è in grado di assorbire asperità e irregolarità del terreno e garantire sempre l'assetto ideale. L'altezza della sella è stata ridotta a 830 mm, con una forma ridisegnata e più stretta e compatta tra le gambe del pilota, per consentire di toccare agevolmente a terra con i piedi un po' a tutti. La Multistrada V2 offre di serie l'Abs Cornering, il Vehicle Hold Control, che rende semplice la partenza su strade in pendenza, il Ducati Traction Control, i quattro Riding mode (Sport, Touring, Urban, Enduro) configurabili dall'utente e il nuovo sistema Ducati Brake Light, che in caso di brusca frenata attiva automaticamente il lampeggio della luce posteriore. La versione S, oltre alle sospensioni elettroniche, offre anche il cruise control, il proiettore full led dotato della funzione Ducati cornering lights che ottimizza l'illuminazione della strada in base all'inclinazione della moto, del Ducati quick shift up & down. Infine, nell'allestimento Travel, la Multistrada V2 S aggiunge borse laterali, manopole riscaldate e cavalletto centrale.



Cilindrata: 937 cc

Motore: 2 cilindri a V

Potenza: 113 cv

Coppia: 94 Nm

Serbatoio: 20 litri

Pneumatici: 120/70 R 19”, 170/60 R 17”

Peso: 222 kg (in ordine di marcia)

Prezzo: 18.760 euro



