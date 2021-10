Ducati Multistrada V2: ritorna la moto per viaggiare

La Multistrada V2 è equipaggiata di serie con un pacchetto elettronico di ultima generazione che offre tutto ciò che cercano i clienti per viaggiare in comodità e sicurezza. Il pacchetto comprende l'ABS Cornering, che garantisce grande sicurezza in fase di frenata anche in curva, il Vehicle Hold Control, che rende semplice la partenza su strade in pendenza, il Ducati Traction Control, i 4 Riding Mode (Sport, Touring, Urban, Enduro) completamente configurabili dall'utente e la novità del sistema Ducati Brake Light, che in caso di brusca frenata attiva automaticamente il lampeggio della luce posteriore in modo da segnalare il brusco rallentamento.



Multistrada V2 S



Come da tradizione, Ducati ha realizzato anche la versione “S”, che potremmo definire Luxury, dotata di un pacchetto full-optional che vede l'aggiunta delle sospensioni elettroniche Skyhook, del Cruise Control, del proiettore full LED dotato del Ducati Cornering Lights che ottimizza l'illuminazione della sede stradale in base all'inclinazione della moto, del Ducati Quick Shift Up & Down, del sistema Hands Free, del display a colori da 5 pollici ad alta risoluzione e persino dei comandi al manubrio retroilluminati.Arriverà nei concessionari il mese prossimo, alla classica colorazione “Rosso Ducati” con cerchi neri, si affiancherà la nova “Street Grey” con telaio nero e cerchi “Rosso GP”, ordinabile solamente per la versione V2 S. Gli allestimenti saranno due: quello Essential è disponibile sia per Multistrada V2, sia per la V2 S, mentre l'allestimento Travel, con borse laterali, manopole riscaldate e cavalletto centrale, è ordinabile solamente per la versione V2 S. Per i possessori di patente A2 sarà inoltre disponibile la versione 35 kW.