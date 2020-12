Ducati Multistrada V4

È giunta alla quarta generazione uno dei modelli più rappresentativi della Casa di Borgo Panigale (oltre 110mila unità in 17 anni). Nuovo il cuore, il V4 Granturismo, un quattro cilindri a V di 90° da 1.158 cc, con potenza massima di 170 cv, e – grande novità – distribuzione tradizionale con il richiamo delle valvole a molla e non desmodromica, un vero “must” per le Ducati (la nuova scelta allunga di molto gli intervalli di manutenzione). Abbiamo telaio monoscocca in alluminio, ruota anteriore da 19 pollici e forcellone bi-braccio, con peso a secco di 215 kg. Ducati Multistrada V4, infine, sfoggia 4 Riding Mode, sospensioni elettroniche, navigatore visualizzabile sul display, luci adattative in curva ed è la prima moto di produzione al mondo ad adottare la tecnologia radar che abilita funzioni come il Cruise control adattivo e il Blind spot detection. La nuova Ducati è in pre-ordine dai concessionari a partire da 19mila euro.