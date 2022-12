Ducati Multistrada V4 / Multistrada V4 S (2.407 immatricolazioni)

Con un listino che parte da 20mila euro, la Multistrada V4 (insieme con la versione più ricca, la V4 S) è stata il modello più venduto in casa Ducati lo scorso anno. È una moto efficace su tutti i tipi di strada, grazie alle doti dinamiche e all'erogazione fluida del motore V4 Granturismo di 1.158 cc da ben 169 cv di potenza massima e 125 Nm di coppia: cifre da moto sportiva che su una tuttoterreno da 243 kg sono gestibili grazie alla ciclistica ottimamente studiata. La forcella Marzocchi a steli rovesciati dal diametro di 50 mm con 170 mm di escursione è completamente regolabile, così come il monoammortizzatore che vanta la regolazione remota del precarico molla e un'escursione di 180 mm; di gran fascino il forcellone bibraccio in alluminio. Completo il pacchetto elettronico che vede protagonista una piattaforma inerziale; novità 2022 il radar anteriore e posteriore collegato al cruise control adattivo e il sistema Blind Spot Detection che rileva i veicoli nell'angolo morto degli specchietti. In autostrada il comfort è da riferimento mentre tra le curve è molto rigorosa.

6/11 8/11 Menu