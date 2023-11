Ducati Multistrada V4s Grand Tour, mototurismo a 360 gradi

Arriva a 20 anni dalla prima Multistrada, la 1000 Ds, la Multistrada V4s Grand Tour. Il nuovo allestimento vanta una dotazione di serie di prim’ordine: comprende, infatti, il sistema radar con Adaptive cruise control (Acc) e Blind spot detection (Bsd). E ci sono anche le valigie laterali, integrate con la livrea della moto (60 litri in tutto), il cavalletto centrale (utile nelle soste prolungate), manopole e selle pilota e passeggero riscaldabili. Sono di serie anche le valigie laterali (il volume complessivo è di 60 litri), il cavalletto centrale (utile nelle soste prolungate), le manopole e le selle di pilota e passeggero riscaldabili. A proposito di sella e della sua altezza, per i piloti più bassi la Gran Tour adotta poi la funzione che consente di “abbassare” la moto quando ci si ferma e nella marcia a bassa velocità, riducendo al minimo il precarico dell’ammortizzatore. Confermato, infine, il motore, il V4 Granturismo da 1.158 cc che eroga 170 cv e 125 Nm, con una curva di coppia particolarmente lineare per garantire una risposta fluida e progressiva a tutti i regimi.

2/11 4/11 Menu