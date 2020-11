Ducati presenta le nuove Panigale V4 2021, Panigale SP, e SuperSport 950 La casa di Borgo Panigale introduce la versione numerata per la Panigale e l'inedita SuperSport 950 di Simonluca Pini

La casa di Borgo Panigale introduce la versione numerata per la Panigale e l'inedita SuperSport 950

7' di lettura

Ducati alza il sipario sulle nuove Panigale V4, Panigale V4 S, Panigale SP e SuperSport 950, ultime arrivate dopo il debutto della Multistrada V4, della Scrambler Nightshift e XDiavel 2021. Il marchio di Borgo Panigale ha presentato una gamma 2021 adatta a tutte le esigenze, con le ultime due arrivate in grado di accontentare i piloti attenti alla massima prestazione o per chi cerca una sportiva stradale pensata per un pubblico più vasto.



Ducati Panigale V4 2021

Di anno in anno la Panigale V4 si rinnova per diventare sempre più veloce ed entusiasmante in pista sia per l'amatore, che per il pilota professionista. Per il 2021 i modelli Panigale V4 e V4 S diventano conformi alla normativa Euro 5, mantenendo inalterati i livelli di potenza e coppia massimi. Per rispettare il nuovo standard europeo sulle emissioni inquinanti, sono stati apportati diversi affinamenti alla linea di scarico del Desmosedici Stradale e alla calibrazione motore. Anche il pacchetto elettronico che equipaggia la Panigale V4 si evolve e include ora il Ducati Traction Control di ultima generazione ancora più predittivo: il Dtc Evo con strategia derivata da Ducati Corse. Grazie al monitoraggio continuo dell'accelerazione angolare dell'albero motore e della velocità della ruota posteriore, il sistema previene slittamenti della ruota posteriore a centro curva, quando si è al massimo angolo di piega e si prende in mano il gas. Questo si traduce in un comportamento della moto più neutro in uscita di curva restituendo al pilota un miglior feeling di guida. Nuova è anche la strategia dei Riding Mode, nello specifico il Riding Mode Race è stato sdoppiato in due mappature ora confrontabili liberamente nei singoli parametri, consentendo al pilota di comparare rapidamente due diverse configurazioni per definire il migliore set-up sulla base della pista e dello stile di guida. I modelli Panigale V4 e Panigale V4 S sono equipaggiati inoltre con nuove pompe freno e frizione autospurganti derivate da quelle impiegate per la prima volta sulla Superleggera V4. Il corpo delle nuove pompe è stato disegnato con una configurazione tale da permetterne uno spurgo “naturale” eliminando quindi la necessità di intervenire sull'impianto nell'eventualità di aria presente nel circuito. Le nuove pompe si riconoscono anche per i serbatoi olio freno e frizione in plastica dall'elegante colorazione fumé. Tra le dotazioni aggiunte alla moto per il 2021 c'è la pinna paracatena, un'accortezza importante per la sicurezza, che permette di evitare pericolosi contatti con catena e corona in caso di scivolata. Inoltre, per chi usa la moto tutto l'anno, è ora prevista la predisposizione per le manopole riscaldate, mentre la chiave di accensione ha una nuova impugnatura, più moderna ed elegante.



Loading...

Ducati Panigale V4 2021 e Panigale SP, tutte le foto delle supersportive di Borgo Panigale Photogallery6 foto Visualizza

Ducati Traction Control (Dtc) Evo 3

La gamma Panigale V4 e Panigale V4 S MY21 è equipaggiata con un'ulteriore evoluzione del Ducati Traction Control caratterizzata da una raffinata strategia, derivata da Ducati Corse, che interviene nella fase di riapertura gas a centro curva e ha l'obiettivo di gestire in modo dolce il recupero giochi del Desmosedici Stradale modulando la coppia erogata dal motore ed evitando il picco di coppia che si può avere a recupero giochi completato così rendere ancora più facile, e prevedibile l'accelerazione in uscita di curva. Questa nuova strategia si inserisce nella ricerca continua del miglioramento del tempo sul giro attraverso interventi che rendano la guida sempre più intuitiva, meno affaticante, e per questo più efficace per un maggiore divertimento in pista. In uscita di curva, quando si prende in mano il gas, normalmente può accadere che al termine della fase di recupero giochi della “drive line”, si abbia uno slittamento indesiderato e non previsto della ruota posteriore dovuto al picco di accelerazione dell'albero motore, che disturba il pilota nel momento in cui sta dosando la riapertura dell'acceleratore. Il nuovo software regola in modo predittivo la coppia erogata, calibrando l'accelerazione angolare dell'albero motore in modo da rendere fluida la fase di recupero giochi, questo si traduce in un comportamento più neutro in uscita di curva con un miglior feeling di guida per il pilota. La nuova strategia è attiva in tutti i livelli del DTC indicati per pista asciutta (livelli da 1 a 4) ed in quello per pista bagnata con pneumatici “rain” (livello 7).



Ducati Panigale V4 SP

Ducati amplia la famiglia Panigale V4 introducendo la versione numerata Panigale V4 SP, che attesta il ritorno dopo molti anni della sigla “SP” (Sport Production) sulla carena di una supersportiva Ducati. Introdotta per la prima volta sulla Ducati 851, questa sigla indentificava le versioni che facevano da base per lo sviluppo delle moto da corsa impiegate nel Campionato Sport Production, precursore dell'attuale Superstock. Ancora oggi, in Ducati, l'acronimo “SP” è utilizzato per riconoscere una moto di produzione con una dotazione tecnica specifica che la rende più veloce in pista. Coerentemente a questa filosofia la Panigale V4 SP si differenzia dalla Panigale V4 S My21, oltre che per la livrea dedicata e per la testa di sterzo ricavata dal pieno che riporta il numero progressivo della moto, anche per l'equipaggiamento arricchito di contenuti di ciclistica e per il motore, pensati per elevarne le performance dinamiche nell'utilizzo in pista. La dotazione specifica fornita alla Panigale V4 SP consente inoltre di ridurre il peso della moto di 1 kg rispetto alla Panigale V4 S, raggiungendo i 173 kg a secco.



Ducati Supersport 950 e 950 S, tutte le foto della nuova sportiva stradale Photogallery18 foto Visualizza

Nuova Ducati Panigale V4 SP 2021

La livrea “Winter Test” che caratterizza la moto è ispirata a quella delle moto di Ducati Corse impiegate nei test pre-stagionali dei Campionati MotoGP e SBK. Il nero opaco delle carene, combinato con la finitura opaca del carbonio dei cerchi e delle ali, contrasta con gli accenti rosso acceso e con la brillantezza del serbatoio in alluminio spazzolato a vista. La Panigale V4 SP si distingue anche per essere equipaggiata con contenuti derivati dalla Superleggera V4, come i leggeri cerchi a 5 razze sdoppiate in carbonio, le esclusive pinze freno anteriori Brembo Stylema R e la pompa dei freni anteriori Brembo con sistema Mcs (Multiple Click System) e dispositivo di “remote adjusting”. I cerchi in carbonio, più leggeri di 1,4 kg rispetto a quelli forgiati in alluminio, riducono il momento d'inerzia, rendendo la moto sensibilmente più agile e leggera nei cambi di direzione, mentre le pinze freno Brembo Stylema R garantiscono un'elevata potenza frenante, oltre a un'eccezionale costanza di rendimento anche nel corso di una lunga sessione cronometrata senza modifiche alla corsa della leva freno. Le pinze sono azionate da una pompa radiale Brembo MCS, che consente la regolazione rapida del feeling di frenata.