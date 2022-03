Ducati verso quota 60mila moto nel 2021. Crescono vendite e ricavi a livelli record

“È difficile commentare i risultati economici - dice il ceo Claudio Domenicali senza tenere in considerazione il conflitto in corso in Ucraina. Auspico davvero che le ostilità giungano al più presto al termine, con una cessazione della violenza e un ritorno alla diplomazia per risolvere le controversie. Veniamo da un anno già particolarmente complesso, durante il quale, come tutti gli attori dell’industria produttiva, abbiamo affrontato difficoltà legate alla crisi di approvvigionamento in corso. Ma, grazie a una grande flessibilità e a un dialogo costante con i nostri partner e con il sindacato, in Ducati siamo stati in grado di soddisfare un numero record di appassionati clienti, ottenendo numeri eccellenti anche sulla performance finanziaria.

Questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto ogni singolo dipendente Ducati a Borgo Panigale, nelle filiali e nei concessionari di tutto il mondo, oltre a un parco selezionato di fornitori di grande qualità. Voglio ringraziare tutti loro per la passione e per l’impegno, così come tutti i Ducatisti che ci hanno dato fiducia scegliendo le nostre moto”.

Per rafforzare la propria presenza nel mondo, durante lo scorso anno Ducati ha aperto 84 nuove concessionarie in località internazionali, contribuendo all’estensione di una rete di vendita globale che oggi conta 790 concessionari in oltre 90 paesi.Nel 2021 il numero di dipendenti dell’azienda ha superato per la prima volta le 1.900 persone. Le ottime condizioni di lavoro, la valorizzazione dell’ambiente sempre più eterogeneo e inclusivo, insieme all’efficiente modello organizzativo di smart working che Ducati offre alla sua forza lavoro, hanno garantito al costruttore la certificazione Top Employer Italy per l’ottava volta consecutiva.

Ducati partecipa nuovamente al Campionato Mondiale MotoGP iniziato il 6 marzo in Qatar, forte della seconda vittoria consecutiva del titolo mondiale costruttori MotoGP conquistato sia nel 2020 che nel 2021. Ducati parteciperà anche al Campionato Mondiale Superbike, che inizierà in aprile.Alla fine del 2021, Ducati ha annunciato l’inizio della sua era elettrica. Seguendo le sue abitudini di utilizzare le competizioni come laboratorio per tecnologie che poi diventano realtà per tutti i motociclisti, l’azienda entra nel mondo delle moto elettriche a partire dalla classe elettrica del Campionato Mondiale MotoGP.

Dalla stagione 2023, Ducati sarà il fornitore unico delle moto per la Coppa del Mondo FIM Enel MotoE™.Con la presentazione del Model Year 2022, Ducati ha introdotto la DesertX, facendo il suo ingresso nel segmento delle moto enduro di media cilindrata. Allo stesso tempo, con l’aggiornamento 2022 la Panigale V4 diventa il mezzo più vicino a una MotoGP mai costruito, a testimonianza di come il marchio possa allargare i propri orizzonti senza perdere le proprie radici e la propria identità sportiva.