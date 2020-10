Ducati, radar anteriore e posteriore sulla nuova Multistrada V4 La novità di Borgo Panigale sarà la prima moto al mondo equipaggiata con radar anteriore e posteriore di Simonluca Pini

2' di lettura

La nuova Ducati Multistrada V4 sarà la prima moto al mondo equipaggiata con radar anteriore e posteriore in grado di fornire all'utente un rivoluzionario sistema di ausilio alla guida. Presentata il primo 4 novembre e già in produzione nello stabilimento di Borgo Panigale, la nuova Multistrada V4 arriverà su strada con un pacchetto di tecnologie in grado di migliorare esponenzialmente la sicurezza sulle due ruote. Dopo il piano di sviluppo tecnologico comunicato nel 2018, Ducati conferma la sua attenzione all'innovazione e alla sicurezza introducendo i radar sulle moto in gamma.



Radar Ducati, come funziona

Il radar posizionato nella parte anteriore del veicolo controlla il funzionamento del cruise control adattivo (Acc, Adaptive Cruise Control) che per mezzo di frenate ed accelerazioni controllate regola automaticamente la distanza (selezionabile su quattro livelli) dagli altri veicoli quando si guida ad una velocità compresa fra 30 e 160 km/h. Questo sistema, di derivazione automobilistica, è stato evoluto e sviluppato in funzione della dinamica e dell'ergonomia di un mezzo a due ruote. In particolare la decelerazione massima è stata calibrata in modo da assicurare al pilota di poter mantenere il costante controllo del mezzo in ogni situazione. Il sistema permette una guida più confortevole, in particolare nelle lunghe percorrenze autostradali. Ogni radar ha dimensioni compatte (70 x 60 x 28 mm,) e si integra perfettamente nella moto, con un peso di soli 190 grammi.



Radar posteriore Ducati

Il radar posteriore è, invece, in grado di rilevare e segnalare tutti i veicoli posizionati nel cosiddetto angolo cieco di visuale (blind spot), ovvero l'area non visibile né direttamente dal pilota né tramite lo specchio retrovisore. Il sistema segnala anche il sopraggiungere da dietro di veicoli a velocità elevata (così detto BSD, Blind Spot Detection). A sottolineare la valenza tecnico-scientifica del progetto di ricerca, svolto congiuntamente da ingegneri Ducati e ricercatori e tesisti del Politecnico di Milano, è stata depositata, nel maggio 2017, una domanda di brevetto inerente agli algoritmi di controllo di tale sistema. A giugno 2017 è stata invece presentata una Pubblicazione Scientifica in occasione del IEEE - Intelligent Vehicles Symposium (IV) a Redondo Beach, California.



Ducati, radar sviluppati con Bosch e Politecnico di Milano

Dal 2016 Ducati lavora in collaborazione con il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano alla sperimentazione di questo tipo di sistemi. Lo studio ha portato nel giro di 4 anni alla realizzazione di un pacchetto completo di ausilio alla guida mediante un doppio radar, che è stato sviluppato e prodotto con il supporto di un partner tecnologico di primo livello come Bosch e vede la sua prima applicazione sulla nuova Multistrada V4.