Ducati da record storico: il fatturato supera quota oltre 1 miliardo di euro

Ducati, per la prima volta nella sua storia, supera il miliardo di euro di fatturato (1 miliardo e 89 milioni di euro), segnando un aumento del 24% rispetto al 2021 (878 milioni di euro). secondo la casa di Borgo Panigale (Gruppo Vw Audi), il risultato è il frutto di un portfolio prodotti attrattivo in grado di generare maggiori volumi di vendita. Anche l’utile operativo è notevole, con un record di 109 milioni di euro, corrispondente a una crescita massiccia del 77% rispetto al 2021 (61,5 milioni di euro). Di conseguenza, anche il livello di redditività aziendale aumenta, raggiungendo un margine a due cifre del 10%.

: “Per la prima volta nella nostra storia - dice Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati - abbiamo superato il traguardo delle 60.000 moto e il miliardo di euro di fatturato. Questo sancisce il 2022 come il miglior anno di sempre per Ducati sotto diversi aspetti, a partire dalle ottime performance commerciali e finanziarie fino ai successi in MotoGP e WorldSBK. Negli ultimi anni Ducati è cresciuta, affermandosi come un’azienda sempre più solida. Come marchio espressione del Made in Italy, dell’innovazione, del design e della tecnologia, continuiamo a lavorare per offrire esperienze dentro e fuori al mondo moto agli appassionati Ducatisti di tutto il mondo.”