Ducati rilancia Borgo Panigale, nuove linee per la produzione

La fabbrica Ducati di Borgo Panigale cresce con un nuovo stabile per la finitura e la delibera estetica. Il nuovo spazio ospiterà l’ultima fase del ciclo produttivo, fino ad oggi realizzata esternamente, che consiste nella vestizione finale della moto affrontata da Ducati con un approccio di tipo sartoriale e una profonda cura dei dettagli. Un padiglione, realizzato all’interno della storica sede di Bologna, nato in meno di 12 mesi grazie ad un investimento di poco inferiore agli 8 milioni di euro.

L’impianto

Pronto ad accogliere 100 lavoratori nei momenti di picco, di cui 30 nuove assunzioni, l’edificio che occupa un’area complessiva di 4.400 metri quadri è stato classificato NZEB - Nearly Zero Energy Building, ovvero dal fabbisogno energetico quasi nullo perché coperto in misura significativa da energia ottenuta da fonti rinnovabili. Inaugurato alla fine di un’annata straordinaria che ha visto Ducati trionfare nel mondo delle competizioni, con la vittoria del titolo mondiale piloti in MotoGp e Superbike, lo stabile Finitura e Delibera Estetica è stato inaugurato ieri dall’amministratore delegato Claudio Domenicali, da Markus Duesmann, Direttore del Board of Management Audi AG, e dal Sindaco di Bologna Matteo Lepore. Proprio la presenza del “numero uno” del marchio dei quattro anelli e del primo cittadino felsineo, sottolineano il ruolo centrale di Ducati all’interno del Gruppo Volkswagen e al tempo stesso l’importanza per la città e per la Motor Valley. Perché oltre ad essere un’icona per milioni di motociclisti in tutto il mondo, l’azienda di Borgo Panigale nonostante le difficoltà del mercato sta vivendo uno dei periodi più floridi della propria storia. Infatti, dopo aver visto i ricavi crescere del 30 per cento nel 2021 raggiungendo gli 878 milioni di euro, con un risultato operativo di 61 milioni di euro e 59.5447 motociclette vendute, nei primi nove mesi del 2022 i ricavi hanno raggiunto gli 872 milioni di euro e non sorprenderebbe un miglioramento complessivo rispetto ai 12 mesi passati.

Le ricadute

«Questo edificio nasce da un investimento completamente autofinanziato che porta valore all’azienda ma anche al territorio nel quale Ducati cresce. Il nuovo spazio – ha precisato Claudio Domenicali - ospiterà una fase strategica della produzione che ci permette di mantenere alti standard di qualità estetica, assicurandoci che ai nostri appassionati Ducatisti vengano consegnate le moto dei loro sogni. Voglio ringraziare il Gruppo Audi che ci supporta nella nostra visione, dandoci l’opportunità di reinvestire in infrastrutture che accrescono il nostro stabilimento in modo sostenibile». La crescita dell’impianto di Borgo Panigale è stata sottolineata anche dal Sindaco Lepore, che ha ricordato come nuovi investimenti realizzati da Ducati siano l’ideale in una città che punta a crescere sia sul fronte dell’attrattività e al tempo stesso della sostenibilità.

La sostenibilità

Proprio l’attenzione all’ambiente è assicurata dalla classificazione Nearly Zero Energy Building, resa possibile da soluzioni a partire dall’impianto fotovoltaico da 170 kWp montato che permetterà di produrre più di 200 MWh l’anno di energia pulita. Consumi energetici ridotti grazie anche all’impiego di impianti di climatizzazione ad alto rendimento e da una illuminazione naturale resa possibile dalle grandi superfici vetrate e in policarbonato. All’interno è presente anche un chiostro che ospiterà uno spazio verde a cielo aperto, mentre l’illuminazione artificiale è realizzata esclusivamente con lampade. Nel nome della massima sostenibilità non manca una vasca interrata di accumulo di circa 150 m3 che garantisce il recupero del 90% dell’acqua piovana, la quale verrà riutilizzata nei processi interni industriali. Nel nuovo stabile verranno ultimate anche le due serie speciali di Ducati Panigale V4 realizzate per celebrare la vittoria di Bagnaia e Bautista, accolte molto bene dai clienti e presto sold-out, e i due modelli inediti attesi nel 2023.