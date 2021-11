Ducati Streetfighter V2 e V4 SP, debutto al Ducati World Premiere 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

La Famiglia Ducati Streetfighter continua a crescere nel 2022 con l'introduzione della V2 e della versione top di gamma Streetfighter V4 Sp. Il nuovo Streetfighter V2 è una naked sportiva che si rivolge a quei motociclisti che sono alla ricerca di una moto capace di coniugare la sportività della Panigale V2 con lo stile dinamico e d'immagine della Streetfighter. Il risultato? Sulla carta si tratta di un modello intuitivo e facile da gestire, con la potenza giusta per garantire prestazioni di tutto rispetto e il massimo del divertimento nella guida. La moto è il prodotto della reinterpretazione della vincente “Fight Formula” di Ducati, questa volta applicata alla Panigale V2, che è stata spogliata delle carene ed equipaggiata con manubrio alto e largo. Il peso a secco della moto è di 178 kg e il motore è il Superquadro da 955 cm³ con 153 cavalli controllati da un pacchetto elettronico di ultima generazione.

Nuova Ducati Streetfighter V2

Il Streetfighter V mostra un design che riprende gli elementi stilistici principali dello Streetfighter V4, a cominciare dal proiettore anteriore, che richiama la firma a V del Drl tipica delle sportive Ducati ed è ispirato alla celebre espressione del Joker. Il manubrio in alluminio alto e largo sostituisce i semimanubri della Panigale V2. La sella è più larga e ha una nuova imbottitura che la rende più confortevole, mentre le pedane sono state riposizionate per aumentare il comfort. La posizione di guida che deriva da queste modifiche consente al pilota un grande controllo nella guida sportiva, ma al tempo stesso di non affaticarsi nell'utilizzo quotidiano.

Ducati Streetfigher V2, scheda tecnica e potenza

Il motore dello Streetfighter V2 è il Superquadro da 955 cm³, conforme alla normativa Euro 5, capace di erogare una potenza massima di 153 cavalli a 10.750 giri/minuto e una coppia massima di 101,4 Nm a 9.000 giri/minuto. Rispetto alla Panigale V2, lo Streetfighter V2 ha un rapporto finale più corto (15/45 vs 15/43), che garantisce una maggiore coppia alla ruota alle velocità di uso stradale, regalando una migliore prontezza del motore in fase di riapertura del gas. Nelle fasi di sviluppo di questo nuovo modello gli ingegneri si sono concentrati in maniera particolare sulla ciclistica. Il motore Superquadro è utilizzato come elemento strutturale e ad esso è collegata la compatta struttura anteriore, composta da un telaio monoscocca in alluminio fuso in conchiglia fissato alla testa del motore. Al motore è collegato anche il forcellone monobraccio posteriore, che è più lungo di 16 mm rispetto a quello della Panigale V2 per garantire la stabilità della moto privata delle carene. A questa base si aggiungono la forcella anteriore Showa Bpf da 43 mm e l'ammortizzatore Sachs con taratura dedicata per rendere la moto più confortevole su strada, ma al contempo facilmente settabile per la guida in pista.Lo Streetfighter V2 monta cerchi a 5 razze e i nuovi pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure di 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/60 ZR17 al posteriore, che forniscono una risposta rapida agli impulsi del pilota e un ottimo feeling in curva. L'impianto frenante è uguale a quello della Panigale V2, dotato di pinze monoblocco Brembo M4.32 con dischi da 320 mm di diametro, fatta eccezione per la scelta di pastiglie meno aggressive e quindi più adatte per l'uso stradale.

Sicurezza, connettività e dotazioni

La dotazione elettronica che equipaggia lo Streetfighter V2 è ereditata dalla Panigale V2. La piattaforma inerziale Imu a sei assi sovrintende tutti i controlli elettronici della moto e misura in tempo reale la posizione della moto nello spazio, inviando le informazioni alle centraline che gestiscono i controlli. Il pacchetto elettronico comprende: Abs Cornering Evo con funzionalità Slide By Brake, Ducati Traction Control (Dtc) Evo 2, Ducati Wheelie Control (Dwc) Evo, Ducati Quick Shift Up/Down (Dqs) Evo 2, Engine Brake Control (Ebc) Evo. Lo Streetfighter V2 è dotato di tre Riding Mode (Sport, Road, Wet) con tarature dei controlli dedicate. L'equipaggiamento elettronico può essere arricchito dagli accessori contenuti nel catalogo Ducati Performance: Ducati Data Analyser (Dda + Gps) e Ducati Multimedia System.vLa moto è dotata di fari full-Led con Drl anteriore e di un dashboard da 4,3” dall'interfaccia intuitiva che richiama il family-feeling dello Streetfighter V4. Lo Streetfighter V2 sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire dal mese di dicembre 2021 nella colorazione Rosso Ducati con cerchi neri. Tra i vari accessori spiccano le ali, pensate da Ducati per garantire prestazioni ancora più elevate nell'uso in pista.

Ducati Streetfighter V4 SP 2022

L'altra grande novità nella famiglia Streetfighter è il modello top di gamma Streetfighter V4 SP, proposto in versione numerata e contraddistinto dalla mitica sigla “SP” (Sport Production). Caratterizzata da una livrea dedicata e una dotazione esclusiva di derivazione Superleggera V4, dichiara un peso di 196 kg in ordine di marcia (-3 kg rispetto allo Streetfighter V4 S). La moto adotta la livrea “Winter Test”, creata dal Centro Stile Ducati ispirandosi alle moto Ducati Corse impiegate nei test pre-stagionali dei Campionati MotoGP e Sbk. Il nero opaco delle sovrastrutture, combinato con la finitura opaca del carbonio dei cerchi e delle ali, contrasta con gli accenti rosso acceso e con la brillantezza del serbatoio in alluminio spazzolato a vista. La moto è impreziosita visivamente anche da alcuni dettagli, come il numero progressivo stampato sul manubrio e i colori della bandiera italiana sulle ali in carbonio.