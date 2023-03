Ducati supera il miliardo di ricavi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2022 verrà ricordato per Ducati, a partire dai tre titoli mondiali conquistati in MotoGP e WorldSBK fino ai risultati record per vendite, fatturato e utile operativo. Per la prima volta il marchio di Borgo Panigale ha superato il miliardo di euro di fatturato (1 miliardo e 89 milioni di euro), segnando un aumento del 24% rispetto al 2021 (878 milioni di euro). Record anche per l'utile operativo, arrivato a 109 milioni di euro e corrispondente a una crescita del 77% rispetto al 2021 (61,5 milioni di euro). Crescita a doppia cifra anche il livello di redditività aziendale, arrivato al 10%.



Ducati vendite 2022

Ducati ha chiuso l’anno con 61.562 moto consegnate in tutto il mondo, segnando una crescita del 3,6% rispetto al 2021. Cresciuta anche la rete di vendita, arrivata a fine del 2022 a contare 821 concessionarie nel mondo in grado di servire 96 mercati. “Per la prima volta nella nostra storia – ha sottolineato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati - abbiamo superato il traguardo delle 60.000 moto e il miliardo di euro di fatturato. Questo sancisce il 2022 come il miglior anno di sempre per Ducati sotto diversi aspetti, a partire dalle ottime performance commerciali e finanziarie fino ai successi in MotoGP e WorldSBK. Negli ultimi anni Ducati è cresciuta, affermandosi come un’azienda sempre più solida. Come marchio espressione del Made in Italy, dell’innovazione, del design e della tecnologia, continuiamo a lavorare per offrire esperienze dentro e fuori al mondo moto agli appassionati Ducatisti di tutto il mondo.” A dicembre 2022, Ducati ha inaugurato la nuova manifattura “Finitura e Delibera Estetica” che ospiterà l’ultima fase del ciclo produttivo, ovvero la vestizione delle moto, un processo seguito in maniera sartoriale. Il nuovo edificio è il risultato di un importante investimento infrastrutturale completamente autofinanziato. Gli investimenti in infrastrutture della sede dell'Azienda proseguiranno anche nel corso dei prossimi anni.