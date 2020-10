Ducati, il trimestre è da record. Arriva la prima moto con il radar

E a livello di aree geografiche?

Cina, Svizzera e Germania mostrano tassi di crescita notevoli e sembrano aver recuperato la crisi del coronavirus. In particolare la Cina ha visto crescere le immatricolazioni del 40%, mentre negli Usa siamo in una fase ancora negativa. Mentre in Italia, dove il mercato si è rivolto verso prodotti più economici, siamo ancora in una fase non facile.

Sono necessari incentivi alle due ruote come quelli per la micromobilità urbana?

No, quel tipo di iniziative sono funzionali a risolvere problemi immediati degli spostamenti urbani riducendo i contagi Covid, mentre all’industria italiana serve un piano serio per aiutare le imprese ad innovare. L’innovazione è la chiave la per avere in Italia un’industria sana, solida e con le spalle robuste.

In questo percorso, quanto vi ha aiutato far parte di un gruppo come Audi - Volkswagen?

Indubbiamente l’accesso alle tecnologie di gruppo è utile e lo è stato anche nello sviluppo dei sistemi radar, dove abbiamo fatto tesoro anche delle esperienze di Audi in materia.

Ultimamente si sono risentite le voci di una cessione di ducati, cosa ne pensa?

Non posso commentare le scelte dell’azionista ma posso dire che Markus Duesmann, numero uno di Audi e Herbert Diess, Ceo del gruppo Vw, sono due grandi appassionati di moto.