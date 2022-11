Ducati, tutte le novità presentate a Eicma

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Lunga lista di novità Ducati a Eicma, in programma dal 10 al 13 novembre 2022. Lo stand dell'azienda di Borgo Panigale sarà una tappa fissa per il pubblico della fiera, pronto a fotografare da vicino la Ducati Desmosedici GP22 di Pecco Bagnaia vincitrice del mondiale MotoGP. All'interno dell'area espositiva del marchio bolognese non mancano anteprime come la rinnovata Scrambler, la Multistrada V4 Rally, la Diavel V4 da 168 cv, la nuova Streetfighter, la Panigale V4 R e la Monster SP.

Tra le novità presenti anche la DesertX nella nuova livrea, la e-bike New Futa Asx e un corner dedicato al progetto di personalizzazione Unica.

Loading...

“Arriviamo a Eicma dopo la straordinaria conquista del Mondiale Piloti, Costruttori e Team in MotoGp - ha ricordato l'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali durante un incontro con il Sole 24 Ore - che aggiunge un ulteriore traguardo in un'annata che potrebbe chiudersi come il miglior anno dell'intera storia di Ducati dopo il record di vendite ottenuto nei primi nove mesi. Per la prima volta chiuderemo con un fatturato superiore al miliardo di euro, nonostante una prima metà dell'anno caratterizzata dalle tante difficoltà legate alla carenza di semiconduttori e di materiali in generale. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere puntando sulla qualità rispetto alla quantità, con una gamma che vedrà il debutto nel 2023 di un modello completamente inedito e la massima estensione di offerta nel 2025” ha concluso Domenicali.

Nuovo Ducati Scrambler

La nuova generazione è stata completamente ridisegnata mantenendo però lo spirito che ha conquistato oltre 100.000 appassionati nel mondo: una moto essenziale, divertente, facile da guidare e con una grande personalità la cui unicità emerge ancora più forte grazie a uno stile accattivante e moderno. La seconda generazione conferma quella semplicità e autenticità che da sempre rappresentano valori essenziali per tutti gli appassionati Scrambler. Motore bicilindrico Desmodue raffreddato ad aria, telaio a traliccio, manubrio largo, baricentro basso e divertimento nella guida vengono valorizzati da un'elettronica evoluta e da uno stile più moderno nelle linee e nei concetti. Il risultato di questa ricetta sono tre modelli Scrambler: Icon, Full Throttle e Nightshift, tre moto dallo stile differente accomunate da una posizione di guida rilassata e dal peso contenuto, per offrire agli appassionati di ogni esperienza e capacità un grande piacere di guida, tanto nei tragitti urbani quanto nelle gite fuori porta. Il nuovo Scrambler è stato rinnovato anche nei contenuti tecnici e alleggerito di 4 kg, ottenendo così una moto più maneggevole e facile da guidare. La ciclistica è tutta nuova e contribuisce in modo importante alla riduzione complessiva del peso. Il Desmodue è stato modernizzato nei contenuti, ha un peso ridotto di circa 2,5 kg rispetto alla precedente generazione ed è stato equipaggiato con una nuova frizione a otto dischi, più morbida nell'azionamento. Infine, Scrambler adotta ora la gestione Ride by Wire dell'acceleratore, che consente anche l'adozione del Ducati Traction Control e di avere due Riding Mode: Road e Wet. Il bicilindrico a due valvole raffreddato ad aria conferma la potenza massima di 73 CV ed è disponibile anche nella versione da 35 kW per i motociclisti con patente A2. Lo Scrambler Icon, così come Full Throttle e Nightshift, arriverà nelle concessionarie a marzo 2023.