Ducati V4 Pikes Peak: la stradale da pista

Deve il suo nome alla cima più alta delle Montagne Rocciose del Colorado, (dove, tra l'altro, si tiene una celebre corsa di auto e moto) come riconoscimento del suo carattere supersportivo. Fin dalla sua introduzione, infatti, la V4 rappresenta l'essenza della sportività nella famiglia dual Ducati, e la Pikes Peak non vuol essere solo la Multistrada più sportiva di sempre, ma anche il modello più potente dell'intero segmento crossover.

Il suo animo racing è esaltato dalla nuova livrea ispirata nei colori e nelle grafiche a quella della Desmosedici GP '21, con tabelle porta numero disegnate su entrambi i lati del serbatoio, a evidenziare ulteriormente il legame con il mondo delle competizioni. Per enfatizzare ulteriormente l'innata sportività la Multistrada V4 Pikes Peak monta numerose parti in fibra di carbonio e il silenziatore Akrapovič in titanio e carbonio (omologato), oltre ad altri elementi estetici distintivi come il plexi fumé basso, l'inconfondibile anodizzazione oro dei foderi della forcella Öhlins, la sella posteriore bicolore nera e rossa con evidenziato il logo V4 e il piccolo scudetto Ducati Corse applicato anteriormente.

Le prestazioni, la fluidità e l'affidabilità offerte dal motore V4 Granturismo, l'estrema leggerezza, il comfort, il ricco equipaggiamento e l'elettronica rappresentano da sempre i punti fermi della famiglia Multistrada V4 e si evidenziano anche nella nuova Pikes Peak. Nonostante sia estremamente compatto e leggero (meno di 67 kg), il motore è il più potente della sua categoria: da 1.200 cc, è capace di erogare 170 CV a 10.500 giri/minuto e una coppia massima di 125 Nm a 8.750 giri/minuto.

La Multistrada V4 Pikes Peak eredita l'avanzato e sofisticato pacchetto elettronico della Multistrada V4 S, che comprende, tra gli altri, la tecnologia radar di serie sia all'anteriore che al posteriore, che abilita la funzionalità del Cruise Control Adattivo (ACC) e del Blind Spot Detection (BSD).

Si esalta in pista

La nuova Multistrada V4 Pikes Peak offre un'ergonomia studiata appositamente per assicurare il massimo controllo e ottimizzare gli angoli di piega. La ciclistica è stata modificata in maniera importante rispetto alla Multistrada V4 ed è sviluppata attorno alla ruota anteriore da 17” che assicura grande precisione e reattività. La moto è equipaggiata con pneumatici stradali sportivi (120/70 all'anteriore e 190/55-17 al posteriore) e monta i leggeri cerchi forgiati in alluminio Marchesini, che rendono più efficace il comportamento dinamico e contribuiscono in maniera importante alla riduzione del peso totale di 4 kg rispetto alla Multistrada V4 S. Anche la scelta delle sospensioni Öhlins Smart EC 2.0, per la prima volta presenti su una moto della famiglia Multistrada, va nella direzione di garantire le migliori performance nell'uso sportivo, attraverso l'utilizzo di un sistema di tipo “event based”, che si autoregola in base allo stile di guida del pilota.