Ducati, le vendite volano a +24%. «Nuova sfida ai big giapponesi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ducati ha chiuso il 2021 con un record di vendite, crescendo a livello globale del 24% sul 2020 (concluso a quota 48.042 pezzi prodotti e venduti) e del 12% in relazione al prepandemico esercizio 2019, quando gli esemplari furono 53.183. Infatti, con quasi 60 mila (59.447, per la precisione) moto vendute in tutto il mondo, il 2021 è diventato il miglior anno di sempre della marca del gruppo tedesco Vw Audi, che tuttavia è (e resta) fortemente radicata in Italia.

Questo è avvenuto in un anno difficile, ma non drammatico, perché il chip shortage, la crisi della materie prime e la pandemia hanno pesato ma il settore delle due ruote, non soggetto a conversioni energetiche a tappe forzate, ha avuto un 2021 in forte crescita in termini di volumi, evidenziando un comportamento diamentralmente opposto a quello dell’automotive con un mercato che, in Italia, per esempio, ha messo a segno un rialzo del 21,2% nell’anno appena concluso e una crescita pari al 14,5% sul 2019, mentre le immatricolazioni di auto, va ricordato, hanno segnato una picchiata del -23,9% sul 2019 e un modesto rialzo, +5,5%, sul 2020.

Loading...

Domenicali: anno magico, consegnate 59mila moto

«Il 2021 - dichiara il ceo di Ducati Claudio Dominicali - è stato un anno magico: abbiamo consegnato oltre 59mila moto, numero mai raggiunto in 95 anni di storia dell’azienda, abbiamo vinto per il secondo anno consecutivo il titolo di campione del mondo costruttori MotoGP e abbiamo dato inizio all’era elettrica della con il prototipo V21D, che anticipa la moto che correrà nel campionato MotoE dal 2023».

E su questo punto, quello della moto a ioni di litio si apre un capitolo interessante che forse farà storcere il naso ai ducatisti duri e puri ma la trasformazione energetica e industriale, anche per la casa di Borgo Panigale, resta ineluttabile. Presto ci sarà sulle strade una due ruote a emissioni zero con il brand italiano. «Abbiamo dato inizio all’era elettrica della nostra azienda - continua Claudio Domenicali - e abbiamo sviluppato il prototipo V21D, che anticipa la moto che correrà nel campionato MotoE dal 2023».

Stati Uniti primo mercato

Quanto alla geografie delle vendite, Ducati mette a segno una crescita a doppia cifra su tutti i principali paesi. Nel 2021 lo sviluppo del brand e delle vendite non è stato spinto dalla Cina ma dagli Stati Uniti d’America.