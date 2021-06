Ducato, all'alba dei 40 anni dopo si rilancia con diversi upgrade tecnologici

3' di lettura

Ducato e una leadership da consolidare. Mole le novità del model year 2021. Se il design in realtà è la parte meno importante nella lista delle novità, ovviamente è anche quella che dà più immediatamente l’idea del rinnovamento del mezzo: cambiano griglia, protezione del motore e skidplate inferiore, ma soprattutto si rinnovano i fari che integrano una nuova tecnologia full Led con separazione delle luci diurne, rese più evidenti, oltre a dei proiettori dotati di un fascio luminoso più efficace del 30% e indicatori di direzione a scorrimento. Debutta poi il nuovo colore serioso, il grigio.



Un upgrade soprattutto tecnologico



ll passo avanti più importante è nell’architettura elettronica, che è completamente nuova. Il quadro strumenti, infatti, è ora interamente digitale e interagisce con il sistema di infotainment Uconnect dotato a sua volta di nuove interfacce su schermi da 5, 7 e 10 pollici, disponibilità di sistema di radionavigazione con mappe TomTom 3D e connessione Apple Car Play e Android Auto wireless. Ridisegnati in maniera pesante anche la plancia, così come il volante e il pomello del cambio che sono completamente nuovi e ancora i pannelli porta oltre al comando del climatizzatore automatico.



Assistenti alla guida a livello automobilistico



Il maggior livello tecnologico consente anche l’implemento dei sistemi di Adas, ormai di livello automobilistico, che per la prima volta offre un cruise control adattativo con funzione stop&go, combinato con l’assistenza attiva al mantenimento della posizione in corsia, realizzando così il Traffic Jam Assist, primo complesso di guida semi-autonoma, classificata come Livello 2 e al debutto assoluto in questa classe di veicoli. La lista dei sistemi di assistenza alla guida comprende anche la frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti oltre alla lettura di tutti i segnali stradali



Monitoraggi per tutti i livelli di guida



Ma non solo c'è il monitoraggio dello stato di attenzione del conducente, l’ESC con Cross Wind Assist e Trailer Stability Control. Preziosi in manovra sono poi l'Active Park Assist per l’ausilio alle manovre e il Digital Central Mirror che proietta immagini catturate da una telecamera posteriore offrendo una visuale migliore di quella di qualunque retrovisore classico. Insomma di tutto e di più per una mezzo studiato per il lavoro ma con tutte le caratteristiche di un mezzo al passo coi tempi in termini di tecnologia e di hitech a bordo.



Confort e praticità per operatori delle flotte



L’equipaggiamento include poi il sistema Keyless Entry and Go, per accedere facilmente alla cabina o al vano di carico senza chiavi o telecomando, l’avviamento a pulsante, il freno di stazionamento elettrico che libera anche dall’ingombro della classica leva. Il sedile del passeggero Eat and Work ha lo schienale ribaltabile che diventa un comodo spazio per lavorare o mangiare, ci sono poi uno scompartimento per la ricarica Wireless di telefoni e altri device, doppie prese USB e la presa di corrente ad alta tensione a 230 V.